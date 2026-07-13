«كارما» يواصل جذب الجمهور بحبكة اجتماعية مشوقة

ويأتي هذا العمل في إطار توجهات المنصة الهادفة إلى إثراء تجربة المشاهدة من خلال تقديم محتوى إماراتي وخليجي وعربي هادف وآمن ومتنوع يخاطب جميع أفراد العائلة، ما يعكس التزام مؤسسة دبي للإعلام بتطوير صناعة المحتوى الرقمي، وتقديم أعمال أصلية تواكب تطلعات الجمهور، وتعزز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج الإعلامي وصناعة المحتوى.
ومع تصاعد التوتر بين الشقيقتين «كارما» و«فلك»، تتكشف أسرار تقلب موازين الأحداث، وتقود إلى سلسلة من المفاجآت التي تختبر الولاء والثقة وروابط الأسرة، في معالجة درامية تسلط الضوء على انعكاسات القرارات والاختيارات في حياة الإنسان.
ومع تصاعد أحداثه وتطور شخصياته، يواصل مسلسل «كارما» جذب اهتمام الجمهور، حيث أسهمت حبكته المشوقة وتسلسلها في زيادة تفاعل المشاهدين معه عبر المنصات الرقمية، وترقبهم لما تحمله الحلقات المقبلة من تطورات ومفاجآت.
نخبة من النجوم
والتي تقدمها ضمن تجربة رقمية متكاملة صُمّمت خصيصاً لتلبية متطلبات العائلات الإماراتية والعربية، وبما ينسجم مع القيم والعادات المجتمعية الأصيلة، حيث تتفرد بامتلاكها واحدة من أضخم المكتبات الرقمية في المنطقة، تحتوي على أكثر من 30,000 ساعة من المحتوى المتنوع، تشمل الدراما والكوميديا والأكشن، إلى جانب الكلاسيكيات المصرية، والروائع التركية، وأعمال أجنبية مختارة.