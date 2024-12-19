إطلاق فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» في منطقة المرموم غداً

يواصل مهرجان دبي للتسوق تسليط الضوء على أفضل ما تقدمه المدينة، من خلال إطلاق تجارب جديدة كلياً، تجمع بين الفعاليات الترفيهية العالمية، ومناطق الجذب الفريدة من نوعها في دبي، والضيافة الاستثنائية، والمأكولات الشهية، والأنشطة الثقافية الرائعة، والطبيعة الخلابة، حيث تطلق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، بالشراكة مع حملة «وجهات دبي الشتوية»، فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» في المرموم، والتي يجرى تنظيمها خصيصاً للاحتفال بالدورة الثلاثين للمهرجان، وذلك بهدف استقطاب العائلات والأصدقاء، للاستمتاع بجمال وهدوء البيئة الصحراوية في المدينة.

وتقام فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» في المرموم خلال الفترة ما بين 20 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، وهي تجمع بين الإبداع والطبيعة والترفيه، لتقديم تجربة رائعة لجميع الزوار. وتفتح الفعالية أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 1 بعد منتصف الليل، مع دخول مجاني عند إنفاق 20 درهماً كحد أدنى.

وسيستمتع زوار الفعالية بأعمال فنية مذهلة كجزء من فعالية «أضواء دبي»، صممها الثنائي فيندل ودي وولف، لتسلط الضوء على الإطلالات الصحراوية الهادئة، بالإضافة إلى بالجلسات المريحة تحت أضواء النجوم.

ويمكن للعائلات والأطفال التوجه إلى مناطق الألعاب الترفيهية، فيما سيستمتع عشاق المغامرة بفرصة استكشاف متاهة أنكومون.

ويمكن لزوار الفعالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الاستمتاع بحضور ليالي السينما الخارجية، إلى جانب عروض عزف العود الحية الرائعة، التي تملأ المكان بألحان مستوحاة من جمال البيئة المحيطة.