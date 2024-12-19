«الإمارات لمسرح الطفل» ينطلق غداً

تنطلق النسخة الثامنة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، غداً، وتستمر حتى الأربعاء المقبل 25 ديسمبر، بمشاركة 5 فرق مسرحية تقدم عروضها التي أنتجتها، وانتقتها لجنة اختيار العروض من بين الفرق المتقدمة للمشاركة في هذه الدورة من المهرجان.

وسيشهد اليوم الأول حفل افتتاح أعمال هذه الدورة، عبر تكريم شخصية هذه الدورة، الفنان الإماراتي القدير مبارك ماشي، وكذلك التعريف بلجنة التحكيم ثم سيكون الجمهور على موعد مع أول عروض المهرجان ومسرحية «سيرك الغابة» من إنتاج مسرح خورفكان للفنون، تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، وفي اليوم الثاني يلتقي الجمهور بمسرحية «كتاب الأمنيات» من إنتاج مسرح دبي الأهلي، تأليف الكاتب معتز بن حميد، وإخراج الفنان سالم التميمي، وفي اليوم الثالث يلتقي الأطفال بمسرحية «شابو والمفتاح»، من إنتاج مسرح الفجيرة، وتأليف وإخراج الفنان صابر رجب، وفي اليوم الرابع تعرض مسرحية «شجرة العجائب» للكاتب عثمان الشطي، والمخرج عدنان البلوشي ومن إنتاج مسرح رأس الخيمة الوطني، وآخر العروض ستكون مسرحية «مغامرة علياء» للمسرح الحديث بالشارقة، من تأليف الكاتب أحمد الماجد، وإخراج الفنان سمير البلوشي. وفي الخامس والعشرين من ديسمبر يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على الفائزين.

وقال إسماعيل عبدالله رئيس جمعية المسرحيين ورئيس المهرجان: نتوجه بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة والدائمة لهذا المهرجان، والذي بفضل هذا الدعم وصل المهرجان إلى ما وصل إليه من سمعة طيبة جذبت جمهور الأطفال وعوائلهم الكريمة لحضور عروضه منذ تأسيسه في العام 2005 وحتى الدورة الأخيرة.