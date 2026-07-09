«عالم مدهش» يهدي العائلات باقات فرح ومتعة حافلة بالمعرفة

فعاليات ترفيهية وفنية حافلة بالمرح والمتعة المعرفة، تشتمل عليها برامج مفاجآت صيف دبي 2026، خلال الأسبوع الجاري، في مختلف أنحاء المدينة، لتوفر باقة متنوعة من الأنشطة الممتعة المناسبة للعائلات، والحفلات الموسيقية المباشرة.

ويأتي على رأسها «عالم مدهش». إذ يجد الأطفال خيارات لا تنتهي من المرح في واحدة من أكبر وجهات الترفيه الداخلي في المنطقة عند زيارتهم عالم مدهش، الذي تتواصل فعالياته حتى 23 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، كونه يقدم تجربة عائلية متكاملة، تضم منطقة المرح وسوق مدهش ومنطقة العائلة وغيرها.

ويفتح عالم مدهش أبوابه مجاناً أمام جميع الزوار يومياً، من العاشرة صباحاً حتى 12 منتصف الليل.

وخلال هذا الأسبوع، يمكن للزوار الاستفادة من تمديد عرض الرصيد الإضافي بنسبة 100 % على بطاقات تاب كارد، حتى يوم الأحد، حيث يحصلون على ضعف الرصيد مع كل عملية شحن، ما يمنح العائلات المزيد من الفرص للاستمتاع بالألعاب والتجارب الترفيهية في مختلف أنحاء عالم مدهش.

كما يمكن لزوار عالم مدهش تحويل مشترياتهم إلى فرصة للفوز بمنزل ضمن حملة «اربح منزلك في دبي»، إذ تؤهل جميع المشتريات بقيمة 500 درهم إماراتي أو أكثر، للدخول في السحب.

ويكفي مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على المواد الترويجية الرسمية للحملة داخل الفعالية، ثم تحميل إيصال الشراء لتأكيد المشاركة.

كما تنطلق النسخة الخامسة من سلسلة حفلات «بيت ذا هيت»، يوم السبت المقبل، الموافق 11 يوليو، حين تعتلي الفرقة المصرية كايروكي منصة المسرح في مركز دبي التجاري العالمي، لتمتع الجمهور، خاصة أنها رسّخت بكلماتها المؤثرة وألحانها المميزة مكانتها، باعتبارها من أبرز أسماء الموسيقى البديلة والروك العربية.

ويشهد يوم السبت نفسه، أيضاً، أجواءً آسرة من الموسيقى المباشرة، مع سلسلة حفلات «كاندل لايت» التي تحتضنها قاعة «مجلس السلام» في فندق «ميناء السلام» بمدينة جميرا. ووسط الوهج الدافئ لآلاف الشموع، يستمتع الجمهور بعرضين مذهلين، يحوّلان الموسيقى إلى تجربة غامرة للحواس.

وتتاح للزوّار خلال الفترة الواقعة من 9 حتى 19 يوليو في «سيتي سنتر مردف»، فرصة الاستمتاع بركن تصوير مستوحى من عالم «كيبوب ديمون هانتر»، والاطّلاع على المنتجات الرسمية عند توافرها، والمشاركة في منطقة مخصّصة لتجربة ثقافة الكيبوب.