ليجولاند دبي.. صيف حافل بالدهشة والمرح والترفيه الفريد

تحفل تجارب ليجو لاند في «دبي باركس آند ريزورتس» بدبي، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط، خلال هذا الصيف بتجارب ترفيهية ممتعة وفريدة، تتيح للعائلات وعشاق المرح من جميع الأعمار الاستمتاع بموسم صيفي استثنائي في دبي، من خلال باقات أنشطة ترفيهية وتجارب مرح، مذهلة.

ويُعد فندق ليجولاند دبي الوجهة الفندقية الوحيدة المستوحاة بالكامل من عالم ليجو في المنطقة، وقد صُمم خصيصاً للعائلات التي تضم أطفالاً تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً.

ويقدم الفندق تجربة إقامة غامرة تجمع بين المرح والإبداع والمغامرة، من خلال غرف وأجنحة مستوحاة من أشهر عوالم ليجو، ومناطق لعب تفاعلية، وورش عمل إبداعية، ومسبح عائلي، وبرامج ترفيهية مسائية يومية.

كما يتيح الفندق للأطفال فرصة لقاء شخصيات ليجو المفضلة لديهم، والمشاركة في تجارب البحث عن الكنز داخل الغرف، إلى جانب مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية المصممة لإثراء خيالهم وتعزيز روح الاستكشاف لديهم، ما يجعل كل إقامة تجربة عائلية استثنائية لا تُنسى.

وكما يتيح فندق ليجولاند دبي العائلات هذا الصيف للاستمتاع بمغامرات أكبر وذكريات أجمل، موفراً فرصاً وتجارب تتيح للعائلات فرصة مثالية لقضاء عطلة صيفية مليئة بالمرح والتشويق في عالم بطابع ليجو، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والتجارب العائلية التي لا تُنسى. إذ صُمم فندق ليجولاند دبي خصيصاً للعائلات التي تضم أطفالاً تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً، حيث تستمر أجواء المتعة والترفيه منذ لحظة تسجيل الوصول وحتى موعد النوم.

ويمكن للضيوف الإقامة في غرف مستوحاة بالكامل من عالم ليجو، والاسترخاء في المسبح ومنطقة الألعاب المائية، وخوض تحدي «اصنع قاربك»، والاستمتاع بلعبة الجولف المصغر، إلى جانب استكشاف مناطق اللعب التفاعلية المخصصة لبناء مجسمات ليجو المنتشرة في مختلف أنحاء الفندق.

ويقدم مع إطلاق عرضه المميز «الأطفال يقيمون مجاناً»، الذي يستمر إلى غاية الـ30 من سبتمبر 2026، تجارب ومساحات ترفيه مذهلة، حيث يمكن لطفل واحد الإقامة وتناول الطعام مجاناً مع كل شخص بالغ يدفع رسوم الإقامة.

ولا تتوقف المتعة مع غروب الشمس، إذ يواصل الفندق تقديم برنامج حافل بالأنشطة المسائية، بما في ذلك أمسيات الأفلام العائلية، والعروض الترفيهية، كما يزخر كل يوم بمجموعة متنوعة من الفعاليات المصممة خصيصاً للبنّائين الصغار والمغامرين اليافعين، لتوفير تجربة استثنائية تجمع بين الإبداع والمرح والترفيه لجميع أفراد الأسرة.

كما يمكن للعائلات التي تزور الفندق خلال فصل الصيف الاستمتاع بسلسلة مغامرات مبيت الفندق والتي تُقام على مدار الموسم لتقدم تجارب غامرة مستوحاة من أشهر عوالم ليجو.

وتزخر كل إقامة بمجموعة متنوعة من الأنشطة، ما يضفي طابعاً فريداً على كل زيارة ويمنح الضيوف تجربة مختلفة في كل مرة.

وقال تيم هاريسون-جونز، المدير العام لفندق ليجولاند دبي: «يمثل فصل الصيف فرصة مثالية للعائلات لقضاء أوقات استثنائية معاً، ويأتي عرض (الأطفال يقيمون مجاناً) ليجعل هذه التجربة أكثر قيمة. وقد صممنا تجربة إقامة متكاملة تنطلق من خيال الأطفال وشغفهم بالاكتشاف، بدءاً من الغرف المستوحاة من عالم ليجو ومناطق اللعب الإبداعية، وصولاً إلى الفعاليات الترفيهية المسائية وسلسلة مغامرات المبيت. وتم تصميم كل عنصر من عناصر التجربة بعناية لخلق ذكريات عائلية لا تُنسى».