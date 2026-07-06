مهرجان فينيسيا السينمائي يمنح جورج كلوني جائزة "إنجاز العمر"

يعود النجم جورج كلوني إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام، حيث سيتم تكريمه بجائزة "إنجاز العمر".

وأعلن منظمو المهرجان اليوم الإثنين عن اختيار كلوني للفوز بجائزة "الأسد الذهبي" في الدورة الثالثة والثمانين للمهرجان المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال كلوني في بيان له: "لقد عشت الكثير من اللحظات الاستثنائية في البندقية. هذا المهرجان هو المفضل لدي دون أدنى شك، ومنحي جائزة الأسد الذهبي شرف هائل لي"، وأضاف: "ربما يعني هذا أيضاً أنني تقدمت في السن، لكني سأقبل الجائزة على أي حال".

وللنجم العالمي بالفعل العديد من الإطلالات التي لا تنسى في مدينة فينيسيا (البندقية) وداخل أروقة المهرجان؛ من بينها مشاركته عام 1998 في فيلم "أوت في سايت" للمخرج ستيفن سودربرج والمقتبس عن رواية لإلمور ليونارد، وفيلمه الثاني كمخرج "جود نايت أند جود لاك" عام 2005.

وفي العام الماضي، حضر كلوني المهرجان بفيلم "جاي كيلي" للمخرج نواه باومباخ، والذي يجسد فيه دور نجم سينمائي يمر بأزمة وجودية قبيل تسلمه جائزة إنجاز العمر في مهرجان سينمائي إيطالي.

من جانبه، قال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا في بيان: "بصفته ممثلا ومخرجا ومنتجا، يعد جورج كلوني فنانا متكاملاً وملهما، وشغوفا ومبتكرا نجح في تحويل شغفه العميق إلى واحدة من أكثر المسيرات الفنية إشراقا في السينما المعاصرة".

وأضاف: "يمثل كلوني مزيجا مثاليا بين سحر النجومية في الزمن الجميل، والمهنية العالية، والحس الحديث، وقد تنقل بين مختلف الأنواع السينمائية بمرونة نادرة".