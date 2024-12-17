القرية العالمية «تضيء شجرة الأعياد»

أطلقت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، احتفالات موسم الأعياد خلال عطلة الأسبوع مع فعاليتها السنوية «حفل إضاءة شجرة الأعياد».

وتزينت الشجرة البالغ ارتفاعها 21 متراً بزينة موسمية رائعة، ووقفت شامخةً في قلب ممشى الاحتفالات وبجانبها بابا نويل وأقزامه الذين يمثلون ثقافات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، حيث أضفوا بخفة ظلهم جواً من الفرح والمرح خلال الفعالية السنوية.

وتستمر الاحتفالات والتجارب المستوحاة من جو المناسبة في ليلة رأس السنة، وتمتد حتى 5 يناير المقبل. وقد شهد حفل إضاءة شجرة الأعياد بداية فترة العطلات وتوافد الضيوف من جميع الأعمار للقرية العالمية للاستمتاع بالأجواء.

وأعادت هذه الاحتفالية إحياء تقليد سنوي ينتظره الجميع بشوق، حيث استمتع الضيوف بعرض بديع تم خلاله رسم مشهد بهيج وصلَ به بابا نويل وأقزامه إلى المسرح المُشيّد حول الشجرة وسط نغمات الموسيقى الموسميّة.

واشتمل العرض على خطابٍ مُوجز من بابا نويل، وسقوط كثيف لقصاصات الورق البيضاء بصورة تحاكي سقوط الثلوج مصحوبةً بمؤثرات الفقاعات من حولها لحظةَ إضاءة الشجرة. وأتيحت للأطفال فرصة مميّزة للقاء بابا نويل ومساعديه المخلصين، بينما استمتعت العائلات بالتقاط الصور والفيديوهات التذكارية بجانب الشجرة المبهرة.

وقد شملت زينة شجرة الأعياد على الحلوى والحُلي والجوارب الحمراء اللامعة والكرات المزخرفة وصناديق الهدايا وأشكالاً مصغّرة تحاكي الأقزام وهم يرتدون أزياءً تراثية. وكان لتلك اللمسات الإبداعية الفضل في توفير مزيد من الألق على الفعالية من وحي المناسبة. وتقدّم القرية العالمية خلال موسمها الـ29 وللمرة الأولى «أنشطة للّعب بالثلج» للأطفال وعائلاتهم في منطقة بلازا المطاعم.