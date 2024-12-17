فرص للفوز بجوائز ضخمة بإجمالي 50 مليون درهم في مهرجان التسوق

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الثلاثين فرصاً لا حصر لها للفوز بجوائز ضخمة، ويشهد المهرجان في دورته الأكثر روعة وتميزاً، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تتويج 7 أشخاص من سعداء الحظ بلقب مليونير، وتقديم جوائز متنوعة بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم من خلال سحوبات كبرى وعروض تجزئة تقام في مختلف أنحاء المدينة.

وتقدم حملة مليونير فيزا بنك دبي الإسلامي في مهرجان دبي للتسوق، التي تستمر حتى 12 يناير 2025، فرصة للفوز بجائزة قدرها مليون درهم عند إنفاق 500 درهم فقط باستخدام بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات فيزا للخصم المباشر من بنك دبي الإسلامي، وذلك داخل المتاجر المشاركة في مهرجان دبي للتسوق.

ويتميز هذا السحب بعدم وجود حد أعلى لعدد المشاركات. وتشكل سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، التي تستمر حتى 12 يناير 2025، فرصة استثنائية للفوز بجوائز استثنائية، حيث يتم تتويج فائز واحد يومياً طوال فترة المهرجان. وتشمل الجوائز المذهلة التي سيتم الفوز بها سيارات نيسان جديدة مثل إكس-تريل، وإكس تيرا، وكيكس، وألتيما، وسفاري، إلى جانب 100,000 درهم نقداً.

كما سيحظى المشاركون في السحوبات أيضاً بفرصة ثانية للفوز بالجائزة الكبرى، وهي سيارة نيسان باترول جديدة كلياً أسبوعياً. ويمكن المشاركة في السحوبات من خلال شراء بطاقة سحب مقابل 100 درهم فقط من محطات وقود «إينوك» أو متاجر «زووم» أو القرية العالمية أو أكشاك بيع مختارة في مختلف أنحاء دبي.

ويقدم برنامج المكافآت «تيكت» 30 جائزة بقيمة إجمالية 300 ألف درهم حتى 12 يناير 2025، حيث يحصل كل فائز على جائزة بقيمة 10 آلاف درهم. خلال دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق.

وللحصول على فرصة الفوز، يحتاج المتسوقون ببساطة إلى تفعيل بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان من فيزا أو ماستركارد بتطبيق «تيكت» والتسوق عبر المتاجر والوجهات المشاركة للدخول في السحب. وتشمل الوجهات المشاركة سيتي ووك، ودبي هيلز مول، وجميرا بيتش ريزيدنس.

وتمنح مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم الجائزة الأكبر لهذا العام بقيمة تبلغ مليون درهم نقداً إلى فائز واحد خلال المهرجان. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم في مول الإمارات أو سيتي سنتر مردف أو سيتي سنتر ديرة القيام بالمسح الضوئي لإيصالات الشراء الخاصة بهم على تطبيق شير لدخول السحب حتى 12 يناير 2025.

ويقدم سحب مليونير مدهش وبلو، الذي يستمر حتى 12 يناير، للمتسوقين فرصة الفوز بمليون نقطة بلو، أي ما يعادل 10 آلاف درهم، كل يوم من أيام المهرجان، وذلك عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول.

ويمنح سحب مليونير سكاي واردز إيفري داي من طيران الإمارات للمتسوقين فرصة الفوز بمليون ميل حتى 16 يناير 2025. ويدخل المشاركون السحب بشكل تلقائي عند إجراء عملية شراء من أحد شركاء سكاي واردز، مع فرصة إضافية لدخول السحب مع كل 100 درهم يتم إنفاقها.

وسيحصل 10 فائزين على 30000 ميل لكل منهم، في حين يفوز شخص واحد سعيد الحظ بمليون ميل في سحب يقام كل أسبوعين. وتقدم إينوك جوائز حتى 12 يناير 2025، حيث يحصل من يشترون باقة «فائز» مقابل 10 دراهم فقط، على فرصة الفوز بمبلغ 10 آلاف درهم يومياً، أو بطاقات «تهاني» بقيمة 1500 درهم، أو حتى سيارة نيسان.

ويمكن للأشخاص الذين ينفقون 25 درهماً في «زووم»، أو 50 درهماً في «أوتو برو»، أو يقومون بشراء خدمة كبار الشخصيات في «تسجيل»، دخول سحب للفوز بمبلغ 100 ألف درهم يومياً، أو بطاقات «تهاني» بقيمة 1500 درهم، أو سيارة نيسان. وتشمل الجوائز الإضافية 50 ألف درهم نقداً مقدمة من «دريم دبي». ويضاعف شراء باقة «فائز» فرص الفوز 3 مرات.