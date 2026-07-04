«عالم مدهش» الـ27 يعود بصحبة «بيبي شارك»

عاد، أمس، «عالم مدهش»، أحد أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة، في دورته الـ27، لينثر عطر الترفيه النوعي الحافل بالمتعة والمعرفة، في دبي، موفراً لأفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية، تجارب ملهمة ولحظات لا تُنسى حافلة بالمفاجآت.

وتقام الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة الشيخ سعيد 1 و2 و3)، حيث تستمر حتى 23 أغسطس.

ويتولى تنظيم الحدث دي إكس بي لايف، الذراع المتخصصة بالتجارب التفاعلية في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ليكون أحد أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي.

ويضم عالم مدهش هذا العام أكثر من 103 ألعاب، إلى جانب أنشطة ترفيهية تتوزع ضمن 9 منطقة مختلفة، وكذلك أكثر من 25 عرضاً ترفيهياً مباشراً أسبوعياً، وورشة عمل تستمر طوال الموسم.

تنوع

وبعد النجاح اللافت الذي حققته نسخة عام 2025 تتميز الفعالية في نسختها السابعة والعشرين هذا العام بحلة أكبر وبتجارب ترفيهية أكثر تنوعاً، مع توفير الدخول المجاني يومياً، بما يمنح العائلات فرصة الاستمتاع بإحدى أبرز الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة.

وسيحظى الزوار بتجربة متكاملة تضم مجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة ومناطق الجذب، عبر نظام بطاقات الدفع الذكي «تاب كارد»، الذي يتيح شحن الرصيد بكل سهولة وفي أي وقت خلال الزيارة، لضمان تجربة سلسة وممتعة لجميع أفراد الأسرة.

وتماشياً مع عام الأسرة في دولة الإمارات يقدم «عالم مدهش» باقة واسعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة لتعزيز الروابط العائلية، ومنح الآباء والأبناء فرصة للعب والإبداع وصناعة ذكريات سعيدة ومليئة بالمرح في مكان واحد.

ومع إتاحة الدخول المجاني للجميع يمكن للزوار الاستمتاع بعالم مدهش، مع الدفع فقط على بعض الألعاب والأنشطة داخل الوجهة الداخلية المكيفة، كما يوفر الحدث مواقف مجانية لجميع الزوار لمدة ست ساعات عند توثيق زيارتهم في «عالم مدهش».

تطور مذهل

ويضم «عالم مدهش» هذا العام أكثر من 103 ألعاب، إلى جانب أنشطة ترفيهية تتوزع ضمن 9 مناطق مختلفة، وكذلك أكثر من 25 عرضاً ترفيهياً مباشراً أسبوعياً، وورشة عمل تستمر طوال الموسم.

لقاء

ويشهد «عالم مدهش» إطلاق تعاون فريد من نوعه في عالم الرسوم المتحركة، يجمع بين الشخصية العالمية الشهيرة «بيبي شارك»، والشخصيتين المحبوبتين في دبي «مدهش» و«دانة»، حيث إنه ومن خلال أسلوب سرد قصصي مشوق، يسلط هذا التعاون الضوء على أبرز معالم دبي الشهيرة، مثل: «السيف» و«برواز دبي» و«نخلة جميرا» ومنصة «سكاي فيوز» و«برج خليفة» و«نافورة دبي»، ما يعزز مكانة المدينة باعتبارها وجهة مثالية للعائلات، عبر رحلة استكشافية تخوضها شخصية «بيبي شارك» لأول مرة في دبي بصحبة «مدهش» و«دانة».

وتتيح هذه التجربة الحية الفريدة للأطفال المشاركة بفاعلية في أنشطة متنوعة تشمل المسابقات، وتحديات الرقص، وسرد القصص التفاعلي، كل ذلك على وقع أنغام أغاني «بيبي شارك» المحبوبة وموسيقى «مدهش» المفعمة بالحيوية والنشاط.

مناطق جديدة كلياً

تضم قائمة فعاليات هذا العام مجموعة جديدة من المناطق المجانية والمدفوعة، التي تلبي اهتمامات الزوار على اختلاف أعمارهم.

وتشمل المناطق المدفوعة «مسرح الأهلي» والسينما المتكاملة، في حين تضم المناطق المجانية «كوكب الترفيه»، وعروض الجهات الحكومية، وفقرة الغناء التفاعلي مع مدهش ودانة، ومنصة «تلفزيون دبي»، لتضمن تجارب ممتعة تناسب جميع أفراد العائلة.

عروض مشوقة

يقدم عالم مدهش خلال الموسم مجموعة متميزة من العروض الحية، تشمل خطوط كوكب مدهش الجوية، ومختبر مدهش للروبوتات، ومستكشفي عالم مدهش البحري، وعالم مدهش الجوراسي، وبيبي شارك، وبين خطين، وأكاديمية العلوم، والصندوق العجيب، والبروفيسور أبراكادابرا.

ويأخذ كل عرض الجمهور في رحلة فريدة من نوعها من خلال عروض تفاعلية وسرد قصصي ممتع وشخصيات آسرة صُممت لإطلاق الخيال وإسعاد الزوار من جميع الأعمار في أجواء مليئة بالمرح والتشويق.

خيارات

وتقدم منطقة الطعام في عالم مدهش هذا العام خيارات شهية ترضي جميع الأذواق، من المشروبات الباردة المنعشة إلى الوجبات الخفيفة الدافئة، ضمن أجواء مفعمة بالحيوية.

وتضم المنطقة 19 مطعماً ومقهى تقدم تشكيلة واسعة تشمل المثلجات التركية، والوجبات الخفيفة المناسبة للعائلات، والحلويات التقليدية المقدمة بعبوات مستوحاة من الطابع الكلاسيكي، مع دعم المواهب المحلية وروّاد الأعمال.

رحلة

ويتميز الوصول إلى «عالم مدهش» بالسهولة والراحة، حيث يمكن للزوار الاستفادة من شبكة النقل العام في دبي التي تتسم بالأمان والموثوقية والتكلفة المناسبة، مع إمكانية الوصول بسهولة باستخدام مترو دبي، وخطوط الحافلات المتعددة، وسيارات الأجرة المتوفرة في جميع أنحاء المدينة.

ولمن يفضلون القيادة يوفر مركز دبي التجاري العالمي مساحات واسعة ومريحة لصف السيارات موزعة على ستة مواقف مدفوعة وموقفين مجانيين، بالإضافة إلى توفر خدمة صف السيارات في الموقع، كما تتوفر مواقف مخصصة ومجهزة بمحطات لشحن السيارات الكهربائية.