مفاجآت استثنائية في «صيف دبي» بعد عطلة أسبوع حافلة بالمتعة

تتواصل فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مفاجآت صيف دبي، والتي تستمر على مدار 66 يوماً حتى 31 أغسطس 2025 مع كثير من الترفيه والعروض الترويجية المغرية والتخفيضات الضخمة لإرضاء كل الأذواق.

وشهدت حفلات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الكثير من الفعاليات المتنوعة، حيث استضاف فستيفال سكوير في دبي فستيفال سيتي مول فرقة الاستعراضات «سابرينا» المتأهلة لنهائيات برنامج المواهب الأمريكي «أمريكا جوت تالنت»، ونجمة موسيقى البوب العربية رينا خوري. كما كانت هناك أمسية أخرى، أحيتها الفرقة الإماراتية «عبري آند باند»، والمغنية وكاتبة الأغاني نويل خرمان.

واستضاف سيتي سنتر مردف فرقة الروك الأردنية جدل، والمغني السوري الشامي، بالإضافة إلى الفرق الفنية المتجولة، والعروض الترفيهية الحية طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأقيم حفل «جازيّات» مع النجمة بانة في دبي أوبرا، حيث تعاونت فرقة البوب «جازيّات» مع المغنية اللبنانية «بانة» لإحياء أمسية رائعة مليئة بالموسيقى المميزة.

وكان هناك ظهور خاص لمدهش ودانة في ابن بطوطة مول، وذا أوتليت مول، حيث تعرف الجميع على شخصيتي دبي المفضلتين مدهش ودانة، مع فرص للفوز بهدايا مفاجئة، والحصول على فرصة لالتقاط الصور، وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة.

الباقات الداخلية

كذلك انطلقت السلسلة الحماسية، التي تضم ستة سباقات داخلية للجري، تقام في أبرز مراكز التسوق في المدينة. ويتم تنظيم هذه السباقات تحت إشراف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ضمن برنامج حافل بالأنشطة، التي تعم أرجاء المدينة خلال مفاجآت صيف دبي، حيث ترحب الفعاليات المجتمعية الشاملة بجميع أفراد المجتمع، بصرف النظر عن العمر أو مستوى اللياقة، سواء كانوا مبتدئين يسعون إلى أسلوب حياة أكثر نشاطاً أو رياضيين متمرسين يتطلعون إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة.

وأقيمت الفعالية الأولى في دبي هيلز مول مع سباق حصري، حيث أمكن للمشاركين تحدي أنفسهم أو أصدقائهم أو أفراد عائلتهم باختيار أحد المسارات التي تمتد لمسافة 1 أو 2.5 أو 5 أو 10 كيلو مترات داخل أروقة المول، وسط أجواء موسيقية مرحة، وفرق للمساعدة مع تقديم الميداليات، وشهادات المشاركة، والمشروبات المنعشة، وسيحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على كؤوس وقسائم هدايا.

وتتواصل الفعاليات مع سباق ActiveSummer# الذي يُقام في سيتي سنتر مردف يوم 6 يوليو، برعاية مجلس دبي الرياضي ومقهى RX، وتنظمه شركة بيلوتون إيفنتس، حيث يمكن للمشاركين ممن تبلغ أعمارهم 13 سنة فما فوق الاختيار بين مساري 3 أو 5 كيلو مترات ضمن فئات متنوعة، بينما يشارك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة في جولة سريعة بطول 850 متراً، موزعة على فئتين عمريتين.

ويحصل جميع المشاركين على ميداليات وشهادات ومشروبات منعشة، بينما ينال الفائزون في مختلف الفئات جوائز نقدية تشجيعية، وقسائم شراء، ونقاط شير إضافية، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل ابتداء من 47.25 درهماً.

وتستمر الأجواء الحماسية في منتصف الموسم في ابن بطوطة مول في 13 يوليو، حيث يقام سباق صباحي حافل بالحركة والموسيقى والميداليات. ويُمكن للمشاركين الاختيار بين مسارات بطول 2,5 أو 5 أو 10 كيلو مترات، كما سيحصل جميع المشاركين على قميص يحمل العلامة التجارية المميزة للسباق، إضافة إلى منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة عمرية ميداليات، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل الآن، وتبدأ أسعار تذاكر الحجز المبكر من 85 درهماً.

مدهش سبلاش بارك

وخلال الفترة من الغد وحتى 31 أغسطس يتحول الجانب الجنوبي من فستيفال باي إلى وجهة مائية نابضة بالحيوية، تحت إشراف «عالم مدهش». يوفر المهرجان باقة متنوعة من الألعاب والمنزلقات المائية والأنشطة الخارجية الترفيهية المصممة خصيصاً للعائلات والأطفال.

عروض وأنشطة عائلية

وفي «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا» يتواصل البرنامج الحافل بالعروض والأنشطة العائلية والتجارب الترفيهية المتنوعة، إلى جانب فرص يومية للفوز بجوائز قيمة. ويستقبل «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا» الزوار خلال «مفاجآت صيف دبي» ببرنامج حافل بالعروض الترفيهية، والأنشطة التفاعلية، والمناطق الإبداعية للأطفال، إلى جانب فرص الفوز بجوائز مميزة، والتي صممت جميعها لتلبية مختلف الاهتمامات والتطلعات.

ويستضيف المركز خلال الفترة من 5 يوليو إلى 3 أغسطس عروضاً يومية، تتيح للأطفال لقاء شخصياتهم المفضلة مثل «بلوي»، و«كوكوميلون»، و«بليبي»، ضمن جولات استعراضية تقام خمس مرات يومياً من الساعة 4:00 مساء حتى 9:00 مساء. ويمكن للزوار التقاط أجمل الصور التذكارية مع شخصيتي «مفاجآت صيف دبي» المحبوبتين «مدهش» و«دانا» في مناطق تصوير موزعة داخل أرجاء المركز في أجواء عائلية مفعمة بالمرح والاحتفال، وذلك طوال الفترة حتى 31 أغسطس.

من جانبه، يشهد «فستيفال بلازا» أجواء مميزة على فعاليات «مفاجآت صيف دبي» مع العديد من العروض عائلية متنوعة. وتحتضن ساحة المهرجان برامج موسمية مميزة، من أبرزها «معسكر الفنون العالمي الصيفي»، الذي يوفر للأطفال تجارب إبداعية ملهمة خلال العطلة.

كما يستقبل «مخيم تشامبس الصيفي» الأطفال من عمر 6 إلى 14 عاماً خلال الفترة الممتدة من اليوم وحتى 22 أغسطس، وذلك من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 9:00 صباحاً و1:00 ظهراً في فستيفال بلازا. ويقدم المخيم برنامجاً متنوعاً من الأنشطة التفاعلية والرياضية تشمل كرة السلة، والبادل، وكرة القدم، والكاراتيه، والفريسبي.