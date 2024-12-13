مهرجان السيف في دبي.. موسم استثنائي وعروض مذهلة

تستعد وجهة السيف، الوجهة البحرية النابضة بالحياة التي تجمع بين الماضي والحاضر، لإبهار الزوار بموسم الشتاء الأكبر من نوعه. يقدم مهرجان السيف مزيجاً رائعاً من التجارب والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار، مع أجواء احتفالية تمتد حتى 19 يناير، بما في ذلك احتفالات موسم العطلات ومهرجان دبي للتسوق.

شجرة احتفالية

يتوسط الفعاليات شجرة احتفالية يبلغ ارتفاعها 39 متراً، وهي من بين الأطول في المنطقة، والمزينة بكرات وزخارف تقليدية يمكن للزوار رؤيتها من كل أنحاء خور دبي. وفي ظل هذه الأجواء الاحتفالية، يحظى الزوار بفرصة مقابلة «سانتا كلوز» وأقزامه وكتابة الرسائل وإعداد الأعمال الفنية لإرسالها إلى القطب الشمالي، فضلاً عن الاستمتاع بعروض مسرحية مذهلة وأنشطة مخصصة للأطفال احتفاءً بموسم الشتاء.

«أضواء دبي»

تعود أضواء دبي إلى السيف هذا العام لتزين الوجهة بأكملها بمسافة 1.8 كيلومتر، وتحولها إلى أرض عجائب مضيئة تحتفي بإرث دبي الثقافي وتراثها العريق. زينة هذا العام مستوحاة من التقاليد الإماراتية الأصيلة للغوص بحثاً عن اللؤلؤ، حيث تتألق المياه كعنصر رئيسي في التصاميم المبهرة. سيحظى زوار السيف بفرصة استكشاف مجسم ضوئي مذهل يبلغ طوله 18 متراً، يجسد شباك الصيد التقليدية المزينة بكائنات بحرية مضيئة. كما يمكنهم الغوص في أعماق عالم الغوص بحثاً عن اللؤلؤ من خلال مجسم آخر يستعرض جمال هذه الحرفة التاريخية، في إشارة إلى أهمية المهن التقليدية التي شكلت جزءاً أساسياً من الحياة في منطقة الخور.

تصحب عروض «أضواء دبي» الزوار في رحلة مميزة تبدأ من كثبان الرمال المضيئة التي تستحضر روح الصحراء في قلب منطقة الخور، مروراً بالشجرة الاحتفالية المذهلة التي تتوسط الوجهة، وحتى الأسواق الشعبية والمطاعم والمقاهي التي تزين ممشى السيف على طول واجهة خور دبي. إنها تجربة غامرة تمزج بين التراث والثقافة والحداثة في أجواء احتفالية لا تنسى.

خور دبي

يعود مهرجان «السيف» في خور دبي خلال موسم الشتاء هذا العام بطابع استثنائي، مقدماً للزوار مجموعة متنوعة من الفعاليات الموسيقية والمسرحية التي تزين الممشى الشهير، ليعكس الغنى الثقافي الذي تمتاز به هذه الوجهة الفريدة. هذا العام، ينتظر الزوار عرضان استثنائيان يأخذانهم في رحلة إلى عالم خيالي لا حدود له. استعدوا لدخول عالم القطب الشمالي مع مسيرة الشتاء في السيف، حيث يضفي «سانتا كلوز» وأقزامه، برفقة محترفي الألعاب البهلوانية والراقصين، حياة مبهجة على الأسواق بعروض مستوحاة من السيرك تضج بالحيوية والإبداع. بعد العروض، يمكن للزوار مقابلة «سانتا كلوز» لالتقاط الصور التذكارية وقضاء أوقات مميزة مع العائلة.

أما الباحثون عن الضحك، فلا تفوتوا عرض «هارليكين سيركيس: آن إكسكويزيت إتاليان سبيكتاكل»، وهو عرض كوميدي استثنائي يمزج بين المهارات البهلوانية والفن الكوميدي، ويعد الزوار من كل الأعمار بلحظات مليئة بالفرح والضحك الوفير، في تجربة تبقى محفورة في الذاكرة.