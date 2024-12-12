فعاليات قرية ليوا تعود بأجواء حافلة بالمغامرات والترفيه والثقافة الإماراتية

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن عودة فعاليات قرية ليوا ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، في نسخة تمتد على مدار 23 يوماً تحتفي بالثقافة والموسيقى والفنون الإماراتية، إلى جانب المغامرات والأنشطة الترفيهية المتميزة. تنطلق الفعاليات من 13 ديسمبر وحتى 4 يناير، وسط توقعات بأن تكون هذه الدورة الأكبر والأكثر تميزاً على الإطلاق، بفضل مجموعة من الأنشطة والمرافق الجديدة والعروض المباشرة التي يحييها نخبة من أبرز النجوم.

وتوفر قرية ليوا هذا العام تجارب غامرة ومميزة ضمن ست مناطق متنوعة، تشمل منطقة سوق التي تحتفي بالحرف اليدوية والمنتجات المحلية، ومنطقة وناسة المخصصة للعائلات، ومنطقة طرب ليوا التي تقدم عروضاً موسيقية وحفلات حية، ومنطقة الأدرينالين المخصصة لعشاق السرعة والمغامرة، ومنطقة شمس ليوا التي تسلط الضوء على جمال الطبيعة الصحراوية، ومنطقة الميدان التي تزخر بأجواء المنافسة الودية.

وتأتي فعاليات هذا العام الفريدة من نوعها، بالتعاون مع شركة سي إف آي، منصة طلبات، خرائط يانغو، بنك أبوظبي التجاري، والمسعود لتأجير المعدات، لتقديم تجارب استثنائية تشمل: عرض البالونات المتوهجة الساحر، الذي تنير فيه البالونات المتوهجة سماء الصحراء، مما يوفر تجربة لا تنسى وسط الصحراء المذهلة. واستعراض الدراجات النارية، حيث يؤدي سائقو الدراجات النارية بالأسلوب الحر حركات بهلوانية مذهلة، تبعث الدهشة في قلوب الحضور. ومونستر جام، حيث يستعرض رياضيون عالميون مهاراتهم في قيادة شاحنات عملاقة يبلغ وزن كل منها 12 ألف رطل، ضمن مسابقات تتحدى الجاذبية وتقدم تجربة لا تنسى. وسيرك هوليوود، الذي يتضمن عروضاً يومية تشمل ألعاباً بهلوانية وألعاب الخفة وأجواء مليئة بالضحك والتسلية، مما يوفر تجربة ممتعة تناسب جميع الأعمار.

وفي السياق ذاته يتضمن المهرجان العروض الغنائية، حيث يكون الجمهور على موعد مع نخبة من الفنانين المحليين والعالميين، بما فيهم مطرف المطرف ومحمد البكري في 14 ديسمبر، وحمد العامري وأریام في 21 ديسمبر، ومحمود التركي وأصيل هميم في 28 ديسمبر.

ويقدم كل من عبادي الجوهر ورحمة رياض حفلاً مميزاً بمناسبة ليلة رأس السنة تحت السماء المليئة بالنجوم. وبيت الرعب، الوجهة المستوحاة من التراث الإماراتي، حيث يمكن للزوار اختبار شجاعتهم وذكائهم للهروب وسط أجواء غامضة. والمتحف التفاعلي، الذي يوفر تجربة عرض بانورامية تتيح للضيوف اكتشاف الأحلام والقصص تحت سماء الصحراء الليلية.

ومن جهة ثانية، تجمع منطقة الفنون المميزة بين التقاليد وفنون التعبير المعاصر، وتستعرض السمات الحيوية للثقافة الإماراتية. بينما يمكن للزوار التحليق عبر تجارب رحلات المنطاد فوق قرية ليوا والاستمتاع بالمناظر البانورامية والتضاريس المتعرجة للكثبان الرملية الصحراوية، أو اختيار رحلة المنطاد المقيد لتجربة التحليق على متن منطاد ثابت في الهواء. فيما تبقى منطقة الكارتينج، وجهة مثالية لمحبي الحماس والتشويق للقيادة بسرعات عالية وفق منعطفات حادة ومسارات مستقيمة.

ويحتفي مهرجان ليوا الدولي 2025 بتراث يمتد لأكثر من 20 عاماً، ليصبح التجربة الشتوية الأكبر في دولة الإمارات. ويقام المهرجان عند تل مرعب، أعلى كثيب رملي في الدولة، حيث يدمج بين رياضات السيارات، والترفيه الصحراوي، والثقافة الإماراتية الأصيلة. وعلى مدار 23 يوماً، تتحول منطقة الظفرة إلى وجهة شتوية نابضة بالحياة، مع أنشطة عائلية وثقافية ومغامرات مثيرة تسلط الضوء على تراث أبوظبي الغني وطبيعتها الآسرة.