ميرال تنظّم «فنون بالعربي» في ممشى السعديات



تنظم ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، احتفالاً بجمال وغنى الثقافة واللغة العربية من خلال فعالية «فنون بالعربي» في ممشى السعديات، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي وإيمج نيشن أبوظبي، يومي 19 و20 ديسمبر 2024.

تُقدم فعالية «فنون بالعربي»، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، مجموعة متنوعة من الأنشطة المجانية للعائلات والأطفال، تتضمن ورش عمل تفاعلية باللغة العربية، حيث يمكنهم تصميم حقائب اليد، وصنع الأساور، والرسم على السيراميك. بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع الزوار بجلسات سرد القصص العربية، وعروض موسيقية حية، إلى جانب عروض الدمى المميزة، ولقاء فينونة، شخصية الأطفال المحبوبة.

وتقدم «فنون بالعربي» فرصة للجميع لمشاهدة نخبة من الأفلام الكرتونية التعليمية مقدمة من منصة «مدرسة» الإلكترونية التعليمية الرائدة على مستوى العالم العربي، إلى جانب عرض أفلام روائية عربية شهيرة مثل «العيد عيدين» و«شباب شياب»، من إنتاج إيمج نيشن أبوظبي، والاستمتاع بمحطة مخصصة لرسم الحنّاء.

تأتي الفعالية ضمن إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لميرال، التي تركز على دعم الفنون والثقافة، تماشياً مع مساعي دولة الإمارات للحفاظ على تراثها الثقافي وتعزيز الوعي به. كما تهدف «فنون بالعربي» إلى دمج الفن، والتعليم، واللغة، والترفيه في تجربة فريدة تسعى لإثراء الشغف والإبداع لدى الجميع.

يُذكر أن اليوم العالمي للغة العربية يصادف 18 ديسمبر من كل عام، ويحتفي بدور اللغة العربية كواحدة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وهو تاريخ اعتمدته الأمم المتحدة منذ عام 2012 تخليداً لاعتبار اللغة العربية لغة رسمية في عام 1973.