مغامرات صيفية وتجارب تفاعلية للأطفال في «سكي دبي»

أعلنت «سكي دبي» إطلاق المغامرات المحبوبة، لتمنح الصغار بين 4 و10 أعوام فرصة المرح خلال الصيف، حيث تنتظرهم تجارب تعليمية تفاعلية.

ويتسنّى للأطفال الاستمتاع بمغامرة استثنائية تشمل الدخول إلى ألعاب الحديقة الثلجية ومعالمها المميزة، وأنشطة بناء الفريق المستوحاة من الثلج، إضافة إلى برنامج Penguin التعليمي، وجلسة تعريفية عن التزلج، وورش عمل تفاعلية وألعاب حافلة بالتسلية والمرح، إلى جانب مشاهدة الأفلام مرتين أسبوعياً في «ڤوكس سينما» (الاثنين والأربعاء).

ويحظى المشاركون أيضاً بفرصة احتساء الشوكولاتة الساخنة المميزة من «سكي دبي»، وتناول وجبات خفيفة يومياً، إضافةً إلى الغداء، والحصول على صورة جماعية مجانية. كما تشمل الباقة تذكرة دخول مجانية واحدة للمربية.

وتتوافر باقات المخيم خلال أيام الأسبوع (من الاثنين إلى الجمعة) من 29 يونيو حتى 21 أغسطس، مع باقات يومية تبدأ أسعارها من 399 درهماً، وباقات أسبوعية تبدأ من 1500 درهم.