رسائل شخصية عبر «الدرون» في سماء دبي

أتاح مهرجان دبي للتسوق الفرصة لسكان دبي وزوارها لإرسال رسائلهم الشخصية ومشاهدتها وهي تضيء سماء المدينة، خلال عروض طائرات الدرون المتطورة في الدورة الثلاثين للمهرجان من الغد 13 ديسمبر ولمدة أسبوع كامل.

وحددت إدارة المهرجان أنه يمكن للجميع في مختلف أنحاء المدينة إرسال رسائلهم حتى مساء أمس، عبر صفحة الإنستغرام، أو عن طريق مسح رمز QR خاص سيظهر خلال عروض طائرات الدرون التي تقدمها شركة الإمارات للبترول مرتين يومياً في جزيرة بلوواترز وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

وسيُحول المهرجان سماء المدينة إلى لوحة فنية لأضخم عروض لطائرات الدرون في تاريخه، بمشاركة مجموعة مكونة من أكثر من 1,000 طائرة درون تضيء السماء يومياً في تمام الساعة 8 مساءً و10 مساءً، وأصبحت هذه التجربة المدهشة واحدة من الفعاليات التي لا يمكن تفويتها، حيث تحكي قصصاً ساحرة عن إرث دبي ورؤيتها الجريئة للمستقبل.

وهذه هي الفرصة الأخيرة للجميع في المدينة لترك بصمتهم خلال هذا الاحتفال التاريخي ومشاهدتها تنبض بالحياة في سماء دبي.