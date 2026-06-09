أبوظبي في يونيو.. ليالٍ موسيقية استثنائية

تستضيف أبوظبي خلال شهر يونيو الجاري سلسلة من الحفلات، يحييها عدد من نجوم الموسيقى العربية، يقدمون تجارب فنية متنوعة تمتد من روائع الموسيقى الإماراتية الأصيلة إلى الأعمال الرومانسية والمقطوعات المعاصرة.ويحتضن المجمع الثقافي يوم 26 يونيو الجاري حفلاً يحتفي بالموروث الموسيقي والشعري الشعبي، عنوانه «جلسات المجمع الثقافي:

أمسية من الذاكرة الموسيقية الإماراتية مع عبدالرحمن الجنيد».ويُحيي النجم وائل كفوري حفلاً يوم السبت المقبل 13 يونيو في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة، ويقدم الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو أولى حفلاته في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وقال فخري السراج، مدير مكتب فعاليات أبوظبي في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «إن الإمارة تمضي في ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً للحفلات الموسيقية العربية والعروض الترفيهية الحية في المنطقة من خلال استقطاب ألمع النجوم وتقديمهم للجمهور في العاصمة».