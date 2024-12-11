«وينتر ديستريكت» في مسرح مدينة دبي للإعلام

أعلنت شركة إم تو إل كونسبتس، عن عودة الموسم الثاني المنتظر من «وينتر ديستريكت»، برعاية مجموعة إيليت القابضة، الشريك الحصري لجيتور الإمارات، حيث ستُقام فعالياته في مسرح مدينة دبي للإعلام، خلال الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024.

ويُمثل الحدث فرصةً فريدةً للاستمتاع بمزيج متكامل من الأنشطة الاحتفالية، والمأكولات الشهية، والعروض الترفيهية المميزة، ما يخلق تجربة شتوية آسرة، تناسب جميع الأعمار.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، صرّح توماس غاتيف الشريك الإداري في إم تو إل كونسبتس، قائلاً: «نحن متحمّسون لإعادة إحياء سحر موسم «وينتر ديستريكت» في دبي، حيث نهدف هذا العام إلى تعزيز تجربة الزّوار، من خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة، والعروض المتنوّعة، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشاركة المجتمعية».

شراكات

يحظى الموسم الثاني من «وينتر ديستريكت» برعاية رئيسة من مجموعة إيليت القابضة، الشريك الحصري لجيتور الإمارات، التي تُضفي بفضل شراكتها أجواءً راقية ولمسات احتفالية مميزة، تتجلّى في أحد أبرز معالم الحدث، شجرة الكريسماس الكبرى، التي تغمر أجواء المهرجان برونق استثنائي.

كما تسهم Fade Fit، الشريك الرسمي للحدث، في تعزيز الأجواء العائلية، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الصحية، بما يعكس التزامها الراسخ بدعم الصحة والرفاهية المجتمعية. وتحظى هذه الفعالية بدعم كريم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومهرجان دبي للتسوق، ما يعزز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية تحتفي بالثقافة والترفيه، وتجمع بين الإبداع والتقاليد في إطار مميز.

وفي هذا السياق، قال توماس غاتيف: «تشكل الشراكات الاستراتيجية حجر الزاوية لنجاح «وينتر ديستريكت». فإسهامات شركائنا تُتيح لنا تقديم مهرجان استثنائي، يجسد الروح الاحتفالية النابضة بالحياة التي تتميز بها دبي».