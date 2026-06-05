العيد في دبي.. بانوراما نجاحات نبضها الفنون والجمال والمتعة

اختُتمت احتفالات «العيد في دبي» بعد أن قدّمت برنامجاً حافلاً بالتجارب والفعاليات التي شملت الترفيه والتسوق والمأكولات والتجارب العائلية في مختلف أنحاء المدينة.

ونظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالات «العيد في دبي» خلال الفترة من 22 حتى 31 مايو 2026، مقدمةً مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التي أتاحت للسكان والزوّار الاستمتاع بأجواء العيد في مختلف الوجهات.

وقد قدّمت احتفالات «العيد في دبي» مجموعة واسعة من التجارب والفعاليات في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك النسخة الممتدة من «أسبوع دبي للمطاعم»، والعروض الترفيهية الحية، والتجارب الثقافية، وباقات الإقامة الفندقية.

وأسهمت هذه الفعاليات في نشر أجواء نابضة بالحيوية في مختلف أنحاء دبي، وشجعت السكان والزوار على استكشاف وجهات وتجارب متنوعة خلال عطلة العيد. وعلى امتداد عطلة العيد، عاشت دبي أجواء مبهجة من خلال فعاليات وأنشطة أقيمت في مراكز التسوق والوجهات العائلية والثقافية، بما شمل العروض الحية، والأنشطة المخصصة للأطفال، والتجارب الترفيهية، والفعاليات المجتمعية التي استقطبت العائلات والسكان والزوار.

كما تضمّنت احتفالات «العيد في دبي» مجموعة متميزة من الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية والفعاليات المجتمعية التي أسهمت في تعزيز الأجواء الاحتفالية في مختلف أنحاء المدينة، ومن أبرزها الحفل الجماهيري الذي أحياه الفنان ماجد المهندس في كوكاكولا أرينا، والذي شهد نفاد جميع تذاكره، إلى جانب الحضور الكبير لحفل الفنان آدم في دبي أوبرا.

كما استمتع السكان والزوار بالعروض الجوالة والتجارب العائلية في مراكز التسوق والوجهات المختلفة.

فيما أسهمت المبادرات الحكومية والمجتمعية في إضفاء أجواء مميزة على العيد، من بينها توزيع المثلجات المجانية في الحدائق العامة، وتنظيم ورش وأنشطة ثقافية في متحف الاتحاد، بالإضافة إلى فعالية «فوالة العيد» في «الخوانيج ووك» التي احتفت بالتقاليد والضيافة الإماراتية.