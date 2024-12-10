انطلاق موسم جديد من «عروض الشارقة للتسوق»

انطلقت فعاليات «عروض الشارقة للتسوق» الحدث السنوي الأبرز على أجندة قطاع التجزئة، الذي تنظمه غرفة تجارة صناعة الشارقة، والذي يستمر حتى 19 يناير 2025، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة وجهة تسوق رائدة في المنطقة لتقدم لسكان وزوار الشارقة تجربة تسوق استثنائية تمتد على مدى 43 يوماً من التخفيضات الكبرى والفعاليات الترفيهية التي تشمل مختلف مناطق ومدن الإمارة.

وتشارك في العروض عشرات مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية في الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية التي تتيح للمتسوقين اقتناء ما يحتاجونه من السلع بأسعار تنافسية، حيث يشمل الحدث مجموعة واسعة من العروض الحصرية والتخفيضات على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية وعلى مختلف أنواع السلع.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن ما تحققه العروض من نجاحات سنوية يجسد رؤية الغرفة ودورها في دعم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتسوق والسياحة، حيث تسهم العروض في تحفيز الحركة التجارية وزيادة المبيعات في مختلف القطاعات، وبذلك تمثل محركاً رئيسياً لتنشيط الأسواق في الشارقة وتعزيز قطاع السياحة ونمو القطاعات الأخرى مثل الضيافة والنقل والخدمات، وزيادة مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دعم مجتمع الإمارة من خلال ما تقدمه العروض من تخفيضات على المنتجات والخدمات.