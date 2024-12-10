«دبي للتسوق» يقدم الكثير من اللحظات الممتعة حتى 12 يناير

بدت دبي بأبهى حلة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع انطلاق الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، الأكثر روعة وتميزاً في تاريخه، مع مجموعة مبهرة من الفعاليات الترفيهية العالمية، والمغامرات المذهلة، والتجارب التي لا تُنسى في مختلف أنحاء الإمارة، حيث يستمر جدول الفعاليات المليء باللحظات الممتعة والذكريات التي لا تُنسى حتى 12 يناير 2025.

وعاد مهرجان 321 إلى مدينة دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق في كوكاكولا أرينا وسيتي ووك مع مجموعة مذهلة من الحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية ذات الطابع الاحتفالي، والأنشطة المناسبة للعائلات، والعروض الفنية الآسرة، والأجواء المليئة بالبهجة والحيوية.

وأحيا النجمان جورج وسوف وكاظم الساهر حفلاً موسيقياً في الليلة الافتتاحية للمهرجان، واستمرت الأجواء الاحتفالية يوم 8 ديسمبر مع فعالية كوك ستوديو لايف، التي تقدم أفضل ما في موسيقى جنوب آسيا. واستكمالاً للحفلات الموسيقية، تحولت سيتي ووك إلى وجهة ترفيهية بامتياز للعائلات من خلال مجموعة من الأنشطة الاحتفالية، وورش العمل، والعروض الفنية المتجولة.

وتلألأت سماء دبي بالعروض المذهلة للألعاب النارية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول كل ليلة خلال الافتتاح، إضافة إلى عروض الألعاب النارية يومي الجمعة والسبت في حتا.

وأقيمت عروض طائرات الدرون الجديدة والمقدمة من شركة الإمارات للبترول بمعدل مرتين يومياً بمشاركة 1000 طائرة درون في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس. وتستمر العروض يومياً لتسعد سكان دبي وزوارها طوال المهرجان حتى 12 يناير.

وعادت فعالية أضواء دبي الرائعة التي حولت المدينة إلى ما يشبه أرض العجائب مع مجموعة من الأعمال والتجهيزات الفنية المضيئة التي تحتفي بخمسة عناصر تربط بين البشر، وهي الطاقة، والماء، والهواء، والنار، والاتصال. فيما يمكن للزوار استكشاف الأعمال الفنية المذهلة في كل من جزيرة بلوواترز، ونخيل مول في نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وكايت بيتش، وحتا، وسيتي ووك.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الدورة الأولى من فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول والتي تشمل مجموعة من الفعاليات والعروض الترفيهية للعائلات، حيث انطلقت الاحتفالات مع حفل موسيقي أحياه المغني المصري أحمد سعد في 6 ديسمبر، يليه حفل للفنانة شمة حمدان يوم 7 ديسمبر، وذلك في إطار سلسلة من الحفلات الموسيقية المجانية التي تُقام مساء السبت من كل أسبوع، والتي يمكن حجزها من خلال تطبيق المكافآت «بلو».

كما استمتع الجمهور بعروض «تخيّل» المذهلة مرتين يومياً، تلتها عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة. وتستمر فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي لبقية أيام مهرجان دبي للتسوق حتى يوم 12 ديسمبر مع الحفلات الموسيقية الممتعة، إضافة إلى عروض مباشرة لبرنامج إكس فاكتور مساء الأحد من كل أسبوع.

واستضافت منطقة «فستيفال باي» عرضاً مباشراً لبرنامج اكتشاف المواهب «إكس فاكتور»، الذي ينظم بالشراكة مع تلفزيون دبي ومهرجان دبي للتسوق، حيث تضم لجنة تحكيم البرنامج النجم الكبير راغب علامة، والفنانة رحمة رياض، والفنان فايز السعيد. ويستمر عرض المنافسات بين المواهب المحلية الأحد من كل أسبوع في 10:30 مساءً، وحتى المنافسات النهائية التي تُقام 12 ديسمبر.

وقدمت فعالية حتا × DSF لعشاق الطبيعة والمغامرة فرصة لا تعوّض خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. وتجمع الفعالية بين الترفيه في الهواء الطلق، والأنشطة المناسبة للعائلات، وعروض الألعاب النارية المذهلة أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام 8:00 مساءً.

وبدأ المتسوقون الاستفادة من العديد من المكافآت والجوائز الضخمة، مثل عرض مليونير فيزا بنك دبي الإسلامي، الذي يوفر فرصة للفوز بجائزة قدرها مليون درهم عند إنفاق أكثر من 500 درهم باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان من بنك دبي الإسلامي في المتاجر المشاركة بمهرجان دبي للتسوق.

وحصل أعضاء برنامج المكافآت «تيكت» الذين يستخدمون بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان فيزا أو ماستركارد، على فرصة الدخول في سحب للفوز بواحدة من 30 جائزة بقيمة 10000 درهم لكل منها.