أنشطة ترفيهية متنوعة في «دبي فستيفال سيتي» و«بلازا»

يستضيف كل من «دبي فستيفال سيتي» و«دبي فستيفال بلازا» أنشطة ترفيهية ممتعة تشمل فعاليات في الهواء الطلق خلال الموسم الثاني من «فستيفال باي» ومجموعة رائعة ومتنوعة من الاحتفالات في موسم الأعياد. وتفتح «فستيفال باي»، الوجهة النابضة بالحياة على الواجهة المائية، تفتح أبوابها طيلة أشهر الشتاء في «دبي فستيفال سيتي مول»، وتقدم للضيوف مجموعة من عروض المأكولات اللذيذة.

وهناك أرض العجائب الاحتفالية في «باي باي سوشيال»، «دبي فستيفال سيتي مول». ويمكن الانطلاق في جولة عبر مشهد احتفالي مليء بقطع الحلوى العملاقة وأكواخ بسكويت الزنجبيل والأضواء المتلألئة. استمتعوا كل مساء بالعروض التفاعلية والموسيقى الحية، مع الألحان الكلاسيكية الخاصة بالأعياد التي تقدمها الفرق الفنية يومي الجمعة والسبت.

وسيجري استقبال العام الجديد 2025 في «فستيفال باي»، باحتفالات مميزة مع أنشطة متنوعة مثل حفل غنائي لنجم عربي مشهور، وصولاً إلى حفلات «دي جي».