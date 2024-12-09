تجارب ترفيهية مميزة وسط الطبيعة في مهرجان المغامرات



البيان

تتنوع أشكال المهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية الشتوية في دولة الإمارات، والتي تعكس تجارب ثقافية وتقليدية حافلة بطقوس التنوع الحضاري العالمي، موفرة للجميع فرصة أن يحظوا بمغامرات ثقافية حافلة بألوان الفرح والبهجة والفنون، لتمثل هذه الفعاليات وجهة نابضة بالحيوية، تحقق رغبات ومتطلبات أفراد المجتمع بجنسياتهم وثقافاتهم المتنوعة، وأيضاً لجميع أفراد العائلة، بحيث تمكنهم من القدرة على قضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة والمتعة العائلية.

وهو ما نجده مع فعاليات وورش الإبداع والفنون التي توفرها جهات ومهرجانات عديدة، من بينها مهرجان المغامرات، الذي ينبض بالحياة، ويعد واحة إبداعية مثالية ملهمة لأفراد العائلة، حيث يعرّف المشاركين بتضاريس الإمارات في الطبيعة الخلابة، من خلال رحلات ومغامرات تنظم بدعم من Hero Events وAbsolute Adventure، حيث يبدأ المهرجان مع المناظر الطبيعية الخلابة في كلباء في الشارقة، من 14 إلى 15 ديسمبر، متيحاً لجميع الأعمار فرصة خوض هذه المغامرة، والتي يقدم معها مهرجان المغامرات، قصصاً مليئة بالفرح وملهمة، ذلك بينما يجمع أفضل الشركات المحلية والأندية الرياضية وصناع الطعام والمبدعين في دبي، مع مجموعة مثيرة من الأنشطة للباحثين عن الإثارة وعشاق اللياقة البدنية وعشاق الطبيعة، على حد سواء، من الرياضات المائية المبهجة، وركوب الدراجات الجبلية، والمشي لمسافات طويلة إلى دروس اللياقة البدنية، وجلسات اليوغا، وورش العمل الفنية الإبداعية، حيث تناسب كافة الفعاليات الجميع، خاصة مع الأنشطة الإضافية، مثل: ركوب الخيل، ومراقبة النجوم، ودورات مهارات البقاء على قيد الحياة.

كما يستطيع الأصدقاء والعائلات مع أجوائه التواصل مع الطبيعة، وخلق ذكريات تدوم مدى الحياة في الهواء الطلق، وبإمكان أفراد الجمهور التمتع بهذه التجربة مع خيارات عديدة متاحة، ومن بينها: المبيت في المكان، إذ بإمكان الجميع اختيار نصب الخيمة الخاصة، أو تزيينها، والإقامة في إحدى الكبائن الجبلية.. ليهيء بهذه الباقة المنوعة عطلة نهاية أسبوع مليئة بجماليات الطبيعة والمغامرة، وفرصة لاستكشاف الطبيعة، والتواصل والاحتفال بها في المناطق المحيطة الخلابة بكلباء. ومن المقرر أن يصبح هذا المهرجان حدثاً رئيساً لعشاق الهواء الطلق والعائلات على حد سواء، بدعم من الشركاء، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).