"بريتلينغ" تكشف الستار عن الإصدار الأحدث من ساعة Superocean Heritage‬‬

‫تحظى الساعة البحرية الأنيقة من (بريتلينغ) بتحديث يمتاز بلمسة متألقة تحت وهج الشمس، وهو الأول من نوعه منذ عام 2017، بتناسق جديد في الأبعاد وأناقة جاهزة لمغامرات المحيط ولمسة مستوحاة من ثقافة ركوب الأمواج في هاواي.‬‬

تعود ساعة Superocean Heritage بحلّة أكثر انسيابية وأناقة جاهزة لموسم يمتاز بسطوع الشمس وركوب الأمواج. لقد خضعت الساعة البحرية الأكثر أناقة من Breitling لتحسينات شملت جميع التفاصيل المهمة، ما منحها توازنًا بين الطابع الكلاسيكي والأناقة العصرية المنعشة. فقد أعيد ضبط كل عنصر بعناية، بدءًا من تنوع الأحجام وحتى إضافة آلية التصنيع B31 الجديدة. ومع هذا التصميم الحديث، تطرح (بريتلينغ) أيضًا إصدارًا محدودًا مُصممًا بالتعاون مع أسطورة ركوب الأمواج Kelly Slater بالإضافة إلى التعاون بشأن النظارات الشمسية مع Cutler and Gross، وكلها مصنوعة للتنقل بسهولة بين الأمواج والواجهة البحرية.

‫ساعة Superocean Heritage ليست ساعة بحرية عادية، ولم تكن كذلك من قبل. عندما أطلقت (بريتلينغ) هذه الساعة لأول مرة في عام 1957، اتبعت نهجًا مختلفًا عن ساعات الغوص الأخرى في تلك الحقبة. ولم يكن الهدف من ساعة Ref. 1004 (قطعة أنيقة مخصصة لعرض الوقت فقط) وساعة Ref. 807 (أول كرونوغراف مخصص للغوص في العالم) استكشاف أعماق البحار فحسب، بل الظهور بأناقة في أثناء القيام بذلك. جعلت العقارب على شكل رمح وسهم، والإطار الدوّار المطلي بأكسيد الألومنيوم، والأبعاد الأنيقة بطبيعتها، هذه الساعة المفضلة لدى المغامرين الأنيقين الذين يعشقون البحر والمشهد المحيط به. واليوم، لا تزال هذه الفلسفة هي جوهر ساعة Superocean Heritage. فهي تحمل روح الخمسينيات، لكنها مصممة لتناسب العصر الحالي.‬‬

‫يلخّص الرئيس التنفيذي لشركة (بريتلينغ) Georges Kern ذلك الأمر بقوله: "إن ساعة Superocean Heritage هي أكثر ساعاتنا البحرية أناقةً، والهدف من هذا التحديث هو إضفاء التحسينات. لقد تم إتقان كل التفاصيل، ولكن الروح بقيت كما هي. فالأمر يتعلق بالأناقة في البحر".‬‬

‫يحافظ هذا التحديث على كل ما ميّز ساعة Superocean Heritage ويضيف إليها لمسات تجعلها أكثر جاذبية. حيث تتضمن المجموعة ساعة كرونوغراف بقطر 42 ملم، تعمل بآلية حركة (بريتلينغ) كاليبر01، وهي الحركة الرائدة في مجال ضبط الوقت للعلامة التجارية. تقدم الموديلات الأوتوماتيكية، بقطر 44 ملم و42 ملم و40 ملم، آلية حركة B31، وهي أول آلية حركة حصرية ثلاثية العقارب من تصنيع (بريتلينغ)، والتي أُطلقت حديثًا في شهر مارس. كما يضم الطراز بقطر 36 ملم الحركة الأوتوماتيكية كاليبر 10. ‬‬

‫‫وقد بُسّطت لوحة ألوان المجموعة لتقتصر على الأسود والأزرق والأخضر، مع إطار مطابق مطعم بالسيراميك، ما يعزز مقاومة الخدوش ويحافظ على لمعان مظهر الساعة لفترة طويلة. توفر الأساور الشبكية المعدنية والمطاطية، والتي تتميز بأنها أقل سماكةً وأكثر تكاملاً، إحكامًا مائيًا مثاليًا مع الهيكل. كما تُغلق بمشابك قابلة للطي لإضفاء لمسة نهائية انسيابية.‬‬‬‬

‫تعزز تحسينات أخرى مزايا التناسق والتناسب. حيث تُضفي الواجهات الفرعية بدرجات متوافقة من اللون نفسه ونافذة التاريخ الخفية عند موضع الساعة السادسة طابعًا متوازنًا، بينما تحافظ العقارب المميزة - سهم للساعات ورمح للدقائق - والمؤشرات المدببة على سهولة القراءة السريعة التي جعلت من الساعة الأصلية التي تعود إلى منتصف القرن الماضي أداة أساسية للغواصين. ‬‬

‫تُقدم بعض الموديلات المختارة إطارًا خارجيًا مصنوعًا من الذهب الأحمر عيار 18 قيراطًا، مستخرجًا من مصادر موثوقة، ما يضفي بريقًا مع الحفاظ على جمال التصميم الأنيق للمجموعة. كما تضم التشكيلة متعددة الاستخدامات أيضًا أحجامًا جديدة مقاس 36 و40 ملم، مصممة لأولئك الذين يفضلون قطرًا أصغر يناسب مختلف أحجام المعاصم.‬‬

‫تجسد حملة الإطلاق روح Superocean Heritage الجديدة بألوان زاهية، مستوحاة من مناظر هاواي الخلابة وأصواتها وثقافة ركوب الأمواج فيها. وبفضل طابعها المفعم بالعصرية والأصالة، فإنها تستوحي ألوانها من غطاء أوراق النباتات الكثيف والألوان المشبعة والطاقة المشمسة التي تميز ولاية ألوها (هاواي).‬‬

‫كانت هاواي في السابق حلمًا بالنسبة إلى Kelly Slater. أما الآن، فهي الموطن. فبعدما حصد 11 لقبًا عالميًا و56 فوزًا في مسابقات وثلاثة عقود من الزمن أعاد خلالها تشكيل رياضة ركوب الأمواج، لم يعد Kelly Slater مجرد بطل، بل أصبح قوة طبيعية لا تتوقف أبدًا. ومع ابتعاده عن المنافسات الاحترافية، تحتفل (بريتلينغ) بمسيرته المهنية الاستثنائية من خلال ساعة Superocean Heritage B31 Automatic 40 Kelly Slater، وهي ساعة محدودة الإصدار مستوحاة من ثقافة ركوب الأمواج في هاواي التي شكّلت شخصيته.‬‬

‫يقول Slater: "منذ نعومة أظافري وأنا أحلم بالسفر إلى هاواي والعيش فيها. فقد ظلت بالنسبة إليّ تلك الأرض البعيدة ذات الأمواج المذهلة والطقس المثالي وأسلوب الحياة المثالي لركوب الأمواج. لكن بعد أن عشت هنا، أدركت أن الأمر أكبر من ذلك بكثير. فالناس، والمجتمع، والطبيعة، كل ذلك متشابك للغاية. إن الاحترام الذي يكنه سكان هاواي لأرضهم وشعبهم وثقافتهم عميق للغاية. وهذا ما يجعل هاواي أكثر تميزًا مما كنت أتخيله في طفولتي. والآن أصبحت هاواي موطني".‬‬

‫تزين الواجهة نمط أوراق الشجر المستوحى من الضوء والظل تحت مظلة استوائية كثيفة. يكشف ظهر الهيكل الشفاف آلية حركة B31، ونُقشت على حلقتها الخارجية عبارة "One of 500" (واحدة من 500) و"Kelly Slater Limited Edition" (إصدار Kelly Slater المحدود). تتوفر الساعة بسوار شبكي مطاطي أزرق أو سوار شبكي من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتأتي الساعة في صندوق هدايا خاص، يحمل زخارف هاواي الزهرية نفسها، مع رسالة شخصية من Slater نفسه.‬‬

‫يقول Slater: "لقد رافقتني Breitling (بريتلينغ) لسنوات". "تعكس هذه الساعة كل ما أحبه: المحيط، والطبيعة، والأسلوب المريح الذي لطالما عبّر عن شخصيتي".‬‬

‫نظارات (بريتلينغ) من Cutler and Gross‬‬

‫لا تكتمل الإطلالة الصيفية من دون النظارات الشمسية المثالية، ولهذا تعاونت (بريتلينغ) مع Cutler and Gross، الهيئة البريطانية المستقلة للنظارات الشمسية، لإطلاق مجموعة نظارات شمسية مخصصة لساعة Superocean Heritage. تستوحي التشكيلة الحصرية، نظارات (بريتلينغ) من Cutler and Gross، أبرز ملامح تصميمات الساعات وتعكسها في تصميمها.‬‬

‫تُحاكي أطراف الذراعين المملوءة بالورنيش المتوهج عقرب الساعات السهمي للساعة، بينما يعكس السلك والمسامير الأساسية المنقوشة بالميلانيز تصميم السوار الشبكي. ويظهر على المفصلة شعار Breitling (بريتلينغ) المميز "Script B" مع عدسات بتدرجات ضبابية من الرمادي، والأزرق، والرمادي الوردي، والأخضر. ويمكن لمرتديها الاختيار من بين أربعة تصميمات مصنوعة يدويًا، بما في ذلك الإطارات المعدنية ذات الخطوط الانسيابية والأسيتات السليلوزية المنحوتة الصديقة للبيئة بالإضافة إلى تصميمات تجمع بين الاثنين بأسلوب أنيق. يتوفر كل موديل أيضًا في إصدار يتميز بتقنية ZEISS LightPro® Technology عالية الأداء، وتصميمات معدنية مطلية بالذهب الأحمر عيار 18 قيراطًا، في إشارة إلى التفاصيل المطلية بالذهب الأحمر الموجودة في موديلات مختارة في تشكيلة Superocean Heritage الجديدة. وتقتصر الأنماط الأربعة على إنتاج حصري من 500 إطار لكل منها. ‬‬

‫يقول Jack Dooley الرئيس التنفيذي لشركة Cutler and Gross: "يجمع هذا التعاون بين التراث والحرفية العصرية". "والنتيجة هي مجموعة تبدو خالدة وجديدة في الوقت نفسه".‬‬

‫يضيف الرئيس التنفيذي لشركة (بريتلينغ) Georges Kern قائلاً: "تتمتع ساعة Superocean Heritage الآن بالرفيق المثالي: نظارات Cutler and Gross الشمسية الأنيقة التي تتناسب معها تمامًا".‬‬

‫ستتوفر مجموعة النظارات بدايةً من شهر يونيو حصريًا في مجموعة مختارة من متاجر Breitling (بريتلينغ) ومن خلال الموقع الإلكتروني Breitling.com في أستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وبدايةً من شهر أغسطس، ستجدها في متاجر Cutler and Gross الرئيسية وموقع cutlerandgross.com، بالإضافة إلى متاجر الجملة على مستوى العالم. ‬‬

تصميم كلاسيكي بلمسات عصرية

‫تُعد ساعة Superocean Heritage بمثابة إشادة بالأناقة المريحة والهدوء الساحلي وإيقاع الأمواج. صُممت هذه الساعة للأيام التي تبدأ مع شروق الشمس وتنتهي بملح البحر على بشرتك.

‫في خطوة تجسد روح الشاطئ خارج حدود المعصم، تعاونت Breitling (بريتلينغ) مع Havaianas، العلامة التجارية البرازيلية المحبوبة للأحذية ومبتكرة الصندل الحديث، لإطلاق مجموعة من الصنادل ذات الإصدار الخاص. وتتميز بتصميم زهور هاواي ومغلفة في حقيبة هدايا مخصصة، لتضفي هذه القطع الأساسية الساحلية أناقة صيفية مريحة في كل خطوة. وهي متوفرة في متاجر Breitling Equipment، وهي مساحات مخصصة داخل متاجر Breitling (بريتلينغ) التي تقدم الكتب والملابس والإكسسوارات في 17 موقعًا حول العالم.‬‬

يقول Kern: "بفضل أبعادها الجديدة المحسّنة وإدخال آلية الحركة B31 وأشكال التعاون المميزة هذه، تظل ساعة Superocean Heritage واحدة من أكثر الساعات أناقة داخل الماء وخارجه".

‫حين تشرق الشمس وتعلو الأمواج، يبدأ موسم الانطلاق نحو الأعماق.‬‬

(بريتلينغ)

‫‫تأسست (بريتلينغ) عام 1884، وهي شركة سويسرية رائدة في صناعة الساعات. اخترعت الشركة المبتكرة الكرونوغراف الحديث وابتكرت ساعة الأدوات الملاحية. واليوم لا تزال تفتح آفاقًا جديدة كعلامة تجارية فاخرة غير رسمية وشاملة ومستدامة مع أكثر من 290 موقعًا للبيع بالتجزئة بتصميم مستوحى من تصميم الدور العلوي الصناعي في جميع أنحاء العالم. تتمحور مجموعات (بريتلينغ) حول المهن الجوية والبرية والبحرية، وقد تم إبداعها كلها بأسلوب العلامة التجارية المفعم بالعصرية والأصالة الذي لا تخطئه العين. ويتم تأكيد الجودة الاستثنائية لكل آلية حركة ساعة من خلال حالتها بوصفها كرونومترًا معتمدًا من معهد COSC، وتظل العلامة التجارية واحدة من القلائل بين صانعي الساعات المستقلين الذين ينتجون آليات حركة كاليبر من مصانعهم. واليوم، (بريتلينغ) في مهمة لأداء عمل أفضل من خلال إبداع منتجات وتجارب جميلة باستخدام مواد أفضل وتصنيع أفضل وتغليف أفضل وتتبُّع من البداية إلى النهاية. وتجمع BREITLING (بريتلينغ) بين صناعة الساعات الكلاسيكية وأحدث الابتكارات وأكثرها استدامةً، وهي شركةٌ تتميَّز بتاريخٍ عريق وإبداعاتٍ تسبقُ عصرها.

‫تأسست Cutler and Gross على يد خبيري البصريات السيد Cutler وGross في عام 1969 كعلامة تجارية مبنية على الصداقة ومتجذرة في الحرفة. وقد كانت لديهما رؤية: وضع معايير جديدة للنظارات. كان كل إطار يُصنع يدويًا في الورشة الموجودة فوق متجر Knightsbridge في لندن.‬‬

‫بعد مرور أكثر من 55 عامًا لم تتغير فلسفة الحرفية هذه. فقد كانت الإطارات تُصنع يدويًا في إيطاليا واليابان على يد فريق من الحرفيين الذين أمضوا عقودًا من الزمن في صقل مهاراتهم.‬‬