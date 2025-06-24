«مفاجآت صيف دبي» تسلط الضوء على المواهب العربية

تقدم مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، آلاف العروض والأنشطة المميزة والممتعة، التي يمكن الاستمتاع بها خلال شهر يوليو المقبل، الذي يشهد عودة سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» على مدى عطلتي نهاية أسبوع أيام 4 و5 و11 و12 و13 يوليو، في قاعة زعبيل 6 بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع هذه الحفلات نخبة من أشهر الفنانين العرب على مدى خمس أمسيات حافلة بالموسيقى الحية والترفيه والتجارب الممتعة.

مزيج

ويتم تقديم «بيت ذا هيت» في عامها الرابع من قبل مفاجآت صيف دبي، بالتعاون مع سبوت لايت لايف، وتضم مزيجاً من أنواع الموسيقى المتنوعة مثل البوب، والإندي، والراب، والهيب هوب. وتسلط هذه الحفلات الضوء على مجموعة من الفنانين الصاعدين، والنجوم المرموقين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وتنطلق عطلة نهاية الأسبوع الأولى يوم 4 يوليو مع حفل يحييه الفنان «توو ليت»، المعروف بتقديم موسيقى البوب العربية والعصرية، إلى جانب المغنية وكاتبة الأغاني وفنانة البوب ألماس.

ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بحفل يضم فنانين موهوبين يوم 5 يوليو، مع فرقة شارموفرز، التي تقدم موسيقى متنوعة، إلى جانب المغني وكاتب الأغاني عزيز مرقة، والفنانة غالية.

ويشهد يوم 11 يوليو حفلاً يحييه مغني وكاتب أغاني الراب سولجا، وفنان الهيب هوب الصاعد مونتياجو، والفنان مو علي في أمسية مميزة، يستمتع بها الجمهور.

وسيستمتع عشاق الفن يوم 12 يوليو بأمسية خليجية، تضم الممثل والمغني والمخرج بدر الشعيبي، والنجم الصاعد عبد العزيز لويس، والممثل والمغني ناصر عباس.

وتختتم سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» فعالياتها يوم 13 يوليو مع حفل يحييه مجموعة من المواهب الاستثنائية، تشمل المغني وكاتب الأغاني الأخرس، ومغني الراب بيغ سام، ونجمة موسيقى البوب البديلة لانا لوباني.

وإلى جانب الموسيقى، يعد مهرجان «بيت ذا هيت» وجهة صيفية مثالية للتجمعات الفنية، والأناقة، والمأكولات، والترفيه، حيث يمكن للضيوف إطلاق العنان لإبداعهم من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات.

وتشكل سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» واحدة من آلاف الفعاليات والعروض، التي تتيح لسكان دبي وزوارها قضاء صيف ممتع طوال مفاجآت صيف دبي 2025.