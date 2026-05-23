«العيد في دبي» حافل بالفن والثقافة والموسيقى والترفيه

تستضيف دبي برنامجاً مميزاً من الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة المهرجانات الثقافية الشعبية والحفلات الموسيقية العالمية بمشاركة نخبة من النجوم، وفي مقدمتهم ماجد المهندس وآدم ومحمد رمضان وبدر الشعيبي، إذ انطلقت هذي البرامج منذ يوم أمس، وتستمر حتى 7 يونيو.

ويأتي ذلك ضمن احتفالات العيد في دبي وفعاليات موسم الوُلفة، ويضم جدول الفعاليات في هذي الفترة مجموعة من الحفلات الموسيقية، والعروض المسرحية، وبطولات الألعاب الإلكترونية، والفعاليات الثقافية، ما يعزز الروابط العائلية والمجتمعية ويصنع ذكريات لا تُنسى.

وانسجاماً مع عام الأسرة وموسم الوُلفة، ترتكز فعاليات احتفالات العيد في دبي على قيم التواصل الأسري والترابط المجتمعي، لتوفّر للسكان والزوار على حدٍ سواء فرصاً استثنائية للاحتفاء معاً والاستمتاع بكل ما تزخر به المدينة من تجارب خلال عيد الأضحى المبارك.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هذه الاحتفالات التي تقام في مختلف أنحاء المدينة، ويشارك فيها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى في المنطقة، من بينهم: ماجد المهندس، وآدم، وطه سليمان، وأرقم.

كما تقام فعاليات وعروض حية شيقة، مثل: مسرحية «مملكة إيليرا» للأطفال، وعرض الباليه «إيفان فاسيليف: الرقصة الأخيرة». بالإضافة إلى عروض مباشرة حصرية لنجوم مثل محمد رمضان وبدر الشعيبي.

ومع إقامة الفعاليات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة، ومن ضمنها كوكاكولا أرينا، ودبي أوبرا، وذا ثياتر أوف ديجيتال آرت في سوق مدينة جميرا، تعزز دبي مكانتها وجهة مثالية للترفيه والتجارب العائلية خلال عيد الأضحى المبارك.

ويقام حفل أرقم، اليوم، 23 مايو 2026، ضمن «ذا ثياتر أوف ديجيتال آرت»، سوق مدينة جميرا، حيث يقدم الفنان الإماراتي أرقم عرضاً موسيقياً مميزاً في يمزج بين موسيقى «السول» الكلاسيكية وتأثيرات «النيو سول» المعاصرة في عرض مليء بالألحان والأغنيات التي تنفرد بحيويتها الإيقاعية وطاقتها الإيجابية.

كما ينظم اليوم، حفل موسيقي «PFL MENA: محمد رمضان وبدر الشعيبي»، في كوكا كولا أرينا، حصري سيمتع الجمهور بأداء أشهر الأغاني، ضمن أجواء حافلة بالحماس والفرح، تجمع بين الرياضة والموسيقى والترفيه المباشر.

وتحتضن مكتبة الصفا، حفل إطلاق كتاب «افتح يا مندوس» لشذى عيسى، في 25 مايو 2026. وبعد غدٍ، يقام في ممشى الخوانيج، عيد فوالة، ذلك بمبادرة من مؤسسة دبي للمرأة، حيث توزع الأطباق الإماراتية التقليدية مجاناً على زوار ممشى الخوانيج.

وأما «العيد في ميركاتو مول»، من 27 إلى 30 مايو الجاري، فثري بالبهجة والمعرفة، حيث يستقبل ميركاتو مول العائلات خلال عيد الأضحى المبارك ببرنامج حافل من العروض الترفيهية والفعاليات التفاعلية والعروض الجوالة والهدايا.

ضمن أجوائه الإيطالية المميزة. ويشمل البرنامج عرض العيد «رحلة الروائع»، وهو عرض استعراضي مدته 25 دقيقة يجمع بين الموسيقى والرقص والأكروبات والعروض المسرحية ومفاجآت الكونفيتي والبالونات العملاقة، وسوى ذلك الكثير من الفعاليات.

ويقدم عرض «مملكة إيليرا»، في 28 مايو 2026، على مسرح نيو كوفنت غاردن، مول الإمارات، إذ يأخذ العرض المسرحي أفراد الجمهور في رحلة مذهلة إلى عالم الغرائب ودفء التواصل الإنساني، ذلك في عمل يتمحور حول الوحدة وتحمّل المسؤولية الجماعية. وأما تجربة معرض «ساندبوكس سواب ميت».

والتي تقام من 28 إلى 31 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، فهي تعد الجمهور بكثير من المتعة والمفاجآت، إذ توفر لعشاق الإنمي، وألعاب الفيديو، والقصص المصورة، والفنون، والمقتنيات، جميع ما يرغبون. ويحيي النجم ماجد المهندس، في 29 مايو 2026، ضمن كوكاكولا أرينا، حفلاً غنائياً يقدم فيه مجموعة من أروع أغانيه.

ومن بينها: «أنا بلياك»، و«تحبك روحي». وتحتفي الأمسية الثقافية لطه سليمان في 29 مايو 2026، ضمن «ذا أجندا، دبي»، بالفنون والثقافة السودانية، إذ يقدم فيها سليمان باقة من أغانيه ويمزج بأسلوبه الفني بسلاسة بين الألحان السودانية التقليدية والإيقاعات الأفرو-عربية المعاصرة. ويقدم الفنان آدم، في 29 مايو 2026، ضمن دبي أوبرا، مجموعة من أعماله التي تعكس نمط فن هذا المبدع .

ومن بين الفعاليات الأخرى، أيضاً: ورش العمل التعليمية للأسرة في 29 مايو 2026 ضمن متحف الاتحاد، وحفل «إيفان فاسيليف»: الرقصة الأخيرة، في 30 مايو 2026، ضمن دبي أوبرا.

وأما فعالية «العيد في متحف الشندغة»، التي تقام في 31 مايو 2026 بمتحف الشندغة، إذ يفتح أكبر متحف تراثي في الإمارات أبوابه احتفاءً بالعيد، في رحلة آسرة عبر عراقة الموروث الإماراتي وتقاليد الأسرة الخليجية الأصيلة. وتشمل الفعاليات المجانية المفتوحة للجميع: الجولات الإرشادية، ومسار العيدية، وورش التطريز على المطبوعات، وجلسات «قهوة العيد» وتصميم «ثوب العيد»، وغير ذلك.