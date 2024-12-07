عروض مذهلة لطائرات الدرون ترسم أجمل اللوحات في سماء دبي

يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الثلاثين التي انطلقت أمس وتستمر حتى 12 يناير 2025، تجربة استثنائية في سماء دبي لم تشهد مثلها من قبل باستخدام أحدث التقنيات وسرد القصص المبتكرة التي تحتفل بثلاثة عقود من التميز والابتكار في الإمارة.

وسيُحول المهرجان سماء المدينة إلى لوحة فنية لأضخم عروض لطائرات الدرون في تاريخه، بمشاركة مجموعة مكونة من 1000 طائرة درون تضيء السماء مرتين يومياً بعروض مجانية على مدار 38 يوماً، إلى جانب 150 عرضاً لطائرات pyro-drones التي تطلق الألعاب النارية في السماء وعروض للقفز المظلي تضفي مزيداً من الحماس والتشويق في يوم 13 ديسمبر.

وسيحظى الجمهور بفرصة فريدة للمشاركة في هذه التجربة التي لا تُنسى في الفترة من 6 حتى 12 ديسمبر، وسيتم مشاركة التفاصيل الكاملة في الأسابيع المقبلة.

ستُقام العروض المدهشة لطائرات الدرون التي تقدمها شركة الإمارات للبترول، في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، مرتين يومياً في تمام الساعة 8 مساءً و10 ليلاً.

كما ستُقام عروض جوية رائعة وتشكيلات إبداعية فوق المحيط والوجهة الشاطئية ضمن المجموعة الأولى بين 6 و26 ديسمبر، احتفالاً بالذكرى الثلاثين للمهرجان وإنجازاته.

وتأخذ هذه العروض الجمهور في رحلة زمنية لاستعادة أجمل الذكريات من ثلاثة عقود مليئة بالفعاليات والأحداث المميزة، مع التركيز على الأثر الكبير الذي أحدثه المهرجان في تطوير المشهد الثقافي والترفيهي بدبي.

كما تتيح المجموعة فرصة مبتكرة للمشاهدين لتحويل رسائلهم الشخصية إلى واقع باستخدام طائرات الدرون المتطورة، حيث سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريباً! وبالإضافة إلى احتفالات الذكرى السنوية، سيُقدم مهرجان دبي للتسوق عرضاً فريداً لطائرات الدرون الممزوجة بالألعاب النارية باستخدام أحدث التقنيات، حيث يُقام هذا العرض الخاص مرتين في يوم واحد في 13 ديسمبر.

ستُضيء 150 طائرة درون نارية السماء في تمام الساعة 8 مساءً و10 ليلاً، ترافقها عروض مذهلة للقفز المظلي وعرض ختامي مميز بالألعاب النارية.

ومن المتوقع أن يرتقي هذا العرض بمعايير الفعاليات الترفيهية التي تقدمها مدينة دبي، ويقدم للجمهور ذكريات لا تُنسى.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً لاستكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

وقد تم تصميم هذه الخريطة خصيصاً لمساعدة المستخدمين على التخطيط لجميع أنشطتهم خلال المهرجان بضغطة واحدة فقط.