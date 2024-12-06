«وينتر ديستريكت» يحط الرحال على مسرح دبي للإعلام 14 الجاري



تنطلق فعاليات الموسم الثاني من مهرجان «وينتر ديستريكت» على مسرح مدينة دبي للإعلام 14 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 22 منه.

ويمثل الحدث فرصة فريدة للاستمتاع بمزيج متكامل من الأنشطة الاحتفالية، والمأكولات الشهية، والعروض الترفيهية المميزة، مما يخلق تجربة شتوية آسرة تناسب جميع الأعمار، حسب ما أعلنت شركة «إم تو إل كونسبتس» المنظمة للحدث.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، صرح توماس غاتيف، الشريك الإداري في «إم تو إل كونسبتس»: «نحن متحمسون لإعادة إحياء سحر موسم «وينتر ديستريكت» في دبي، حيث نهدف هذا العام إلى تعزيز تجربة الزوار من خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة، والعروض المتنوعة، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشاركة المجتمعية».

ويحظى الموسم الثاني من «وينتر ديستريكت» برعاية رئيسية من مجموعة إيليت القابضة، الشريك الحصري لجيتور الإمارات، التي تضفي بفضل شراكتها أجواء راقية ولمسات احتفالية مميزة، تتجلى في أحد أبرز معالم الحدث، شجرة الكريسماس الكبرى التي تغمر أجواء المهرجان برونق استثنائي.

مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المبهجة، تتضمنها فعاليات الموسم الثاني من «وينتر ديستريكت»، منها: السوق الاحتفالي، حيث يستكشف الزوار مجموعة مختارة من الهدايا المصنوعة محلياً، والمنتجات الحرفية الفريدة المثالية، كما يستمتع الزوار بالمأكولات الشهية، إضافة إلى أنشطة عائلية ممتعة كزيارة مغارة سانتا الساحرة، ومناطق اللعب الثلجية، والأعمال الفنية والحرفية، والرسم على الوجوه، بالإضافة إلى الأغاني الاحتفالية.