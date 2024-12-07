مدينة الشتاء في «إكسبو دبي» تمطر ثلجاً وتنبض مرحاً

أطلقت مدينة إكسبو دبي، أمس، فعاليات «مدينة الشتاء» في عامها الثالث لتصبح وجهة رئيسة للاحتفالات الخاصة بفعالية مدينة الشتاء في دبي، حيث تجمع الفعالية العائلات من جميع أنحاء الدولة، مما يتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المميزة التي تنثر أجواء الاحتفالات والفرح حتى 31 ديسمبر الجاري.

وتعد هذه الفعالية إحدى أبرز الفعاليات المخصصة للاحتفال بفعالية مدينة الشتاء، حيث يتم تنظيمها بالتعاون مع شريك الألعاب الرسمي «تويز آر أص» وشريك الأطعمة والمشروبات «TGP» لتقديم تجربة احتفالية مميزة تزخر بالمرح والنكهات.

ومدينة الشتاء حافلة بالفعاليات التي تناسب كل الأعمار، حيث يمكن للكبار الاستمتاع بأجواء الاحتفالات التي تعيد إليهم ذكريات الطفولة، فيما يستمتع الأطفال بأنشطة مثل ورش العمل وتساقط الثلج في أنحاء ساحة الوصل والعروض الفنية الجوالة وظهور الشخصيات المحببة للأطفال وكتابة الرسائل إلى سانتا وفرصة لقاء سانتا والتصوير معه مجاناً، كما سيتم اختيار طفل محظوظ يومياً لإضاءة الشجرة مع سانتا، بالإضافة إلى ذلك يمكن للأطفال ختم جواز سفر مدينة الشتاء الخاص بهم من خلال زيارة وجهات ممتعة في أنحاء الفعالية.

تتضمن مدينة الشتاء فعالية «كارولز باي كاندلايت» التي تلقى إقبالاً كبيراً كل عام، والتي سيتم تنظيمها لهذا العام من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري بواقع عرضين يومياً وتتميز بتقديمها العديد من الفقرات الغنائية والفنية الرائعة من وحي موسم الأعياد بمرافقة أوركسترا فردوس وجوقة الأطفال المبهجة.