لوحة فنية خلابة من الأضواء والألوان بسماء دبي طوال مهرجان التسوق

يستعد مهرجان دبي للتسوق للاحتفال بدورته الـ30 الأكثر روعة من خلال فعاليات ترفيهية مذهلة تجمع بين التكنولوجيا المتطورة وسرد القصص، حيث تتحول دبي لمدة 38 يوماً اعتباراً من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025 إلى لوحة فنية خلابة من الأضواء والألوان والأصوات مع عروض الألعاب النارية اليومية، وعروض طائرات الدرون المجانية التي تُقام مرتين يومياً، إلى جانب إطلاق أول عرض من نوعه يجمع بين طائرات الدرون والألعاب النارية، وفعالية أضواء دبي الفريدة من نوعها.

مواعيد العروض

وتعود عروض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق، والتي تقدمها شركة الإمارات للبترول وشركة إيه أو درونز، بشكل أكبر وأكثر متعة من أي وقت مضى، حيث تقام مرتين يومياً الساعة 8:00 و10:00 مساءً في جزيرة بلوواترز وذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس، ويشارك فيها 1000 طائرة درون.

واحتفالاً بمرور ثلاثة عقود على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، يحتفي العرض الأول الذي يُقام يومياً خلال الفترة من 6 وحتى 26 ديسمبر بإرث المهرجان، حيث يأخذ المشاهدين في رحلة عبر ثلاثة عقود من اللحظات التي لا تُنسى من خلال تشكيلات وصور مذهلة تقوم بها طائرات الدرون.

ويسلط العرض الثاني الضوء على ريادة دبي ورؤيتها المستقبلية وقدرتها على الجمع بين التقاليد والحداثة من خلال تجسيد ثنائي وثلاثي الأبعاد لأشهر معالم المدينة بصحبة الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، وذلك خلال الفترة من 27 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.

عروض جديدة

ويقدم مهرجان دبي للتسوق للمرة الأولى عروضاً جديدة كلياً تجمع بين الألعاب النارية وطائرات الدرون خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من المهرجان، حيث تضيء هذه العروض سماء جزيرة بلوواترز وذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس من خلال 150 طائرة درون يوم 13 ديسمبر الساعة 8:00 مساءً مع مجموعة من محترفي القفز بالمظلات، في ما يُقام عرض آخر تشارك فيه 150 طائرة درون الساعة 10:00 مساء في نفس اليوم. ويُقام العرض الأخير يوم 11 يناير 2025 بمشاركة 150 طائرة درون احتفالاً بعطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان.

وبالإضافة إلى الاحتفالات المختلفة، تتألق سماء دبي كل ليلة من خلال عروض الألعاب النارية المجانية المقدمة من مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول الساعة 8:30 مساءً، وعروض الألعاب النارية التي تُقام مرتين أسبوعياً في حتا خلال عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما يخلق ذكريات لا تُنسى لجميع زوار إمارة دبي.

وتتواصل الاحتفالات بالفنون والابتكار مع فعالية أضواء دبي التي تعود إلى مهرجان دبي للتسوق لتزين مجموعة من أشهر الوجهات على مستوى المدينة من خلال أحدث التقنيات، والعروض والتركيبات الضوئية المميزة التي أبدعها مجموعة من أشهر الفنانين العالميين والمحليين بهدف تقديم تجارب مميزة في جزيرة بلوواترز، وبالم نخيل مول، وبالم وست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وكايت بيتش، مما يجعلها إحدى أبرز الفعاليات في مهرجان دبي للتسوق.

ويأتي برنامج الترفيه المذهل لمهرجان دبي للتسوق تكريماً لإرث المهرجان الذي امتد لثلاثة عقود من الزمان وساهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار والسعادة والروح المجتمعية في المدينة.