سائق توصيل "بيتزا" يشتري مشروباً.. ويجني 40 ألف دولار!

لم يدر في ذهن دان سيمبسون، سائق توصيل البيتزا البالغ من العمر 65 عاماً من ولاية أيداهو، أن لفتة إنسانية عفوية ستحوّله قُبيل تقاعده من سائق مغمور إلى نجم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتُدرّ عليه أكثر من 40 ألف دولار.

بدأت القصة بطلب توصيل عادي يتضمن مشروب "دايت كوك" بسعة لترين، غير أن المشروب لم يكن متوفراً في المطعم.

حاول سيمبسون الاتصال بالزبون دون جدوى، فقرر من تلقاء نفسه التوقف عند متجر قريب وشراء المشروب على نفقته الخاصة، قائلاً لنفسه ببساطة: "لا بأس، سأتوقف بسرعة وأحضره لهم".

حين وصل إلى منزل الزبون برايان ويلسون واعتذر عن التأخير، كانت المفاجأة؛ إذ تبيّن أن ويلسون وزوجته يعانيان من ضعف في البصر يجعل الخروج لشراء احتياجاتهما أمراً عسيراً.

وقال ويلسون لاحقاً: "ما قد يبدو تصرفاً بسيطاً أحدث فرقاً كبيراً بالنسبة لنا".

شارك ويلسون القصة على "تيك توك" فاكتسح الفيديو المنصة بـ2.5 مليون مشاهدة، وأطلق حملة تبرعات على "GoFundMe" بعنوان "إكرامية بمناسبة تقاعد دان"، سارع إليها آلاف المتبرعين حتى تجاوز مجموعها 40 ألف دولار.

وحين عاد سيمبسون إلى عمله في اليوم التالي، استقبله زملاؤه بخبر أنه بات "مشهوراً"، في نهاية تليق بمن أثبت أن أبسط التصرفات قادرة على إضاءة حياة الآخرين.