«دبي.. نبض الحياة» تجمع نجوم الغناء العرب السبت

تستضيف دبي أمسية فنية فريدة بعنوان «دبي.. نبض الحياة» تجمع أبرز نجوم الغناء العرب، وذلك على مسرح «دبي أوبرا» السبت المقبل (4 أبريل). سيشارك في هذه الأمسية مجموعة من الفنانين، من بينهم الفنانة اللبنانية يارا، والفنان العراقي محمود التركي، والمغني السوري محمد خيري، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين، لتقديم أجمل أغانيهم التي تمزج بين الموسيقى العربية التقليدية والحديثة.

وتُعد الأمسية تجربةً موسيقية استثنائية تعكس روح دبي النابضة بالحيوية، حيث توفر عروضها أجواء مميزة تنثر السعادة والفرح في كل مكان، كما سيقدم النجوم الثلاثة باقة متنوعة من أغانيهم.