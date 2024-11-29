«أمام الحضور»..ملياردير صيني يشتري عملًا فنيًا على شكل موزة بقيمة 6.2 مليون دولار ويقرر أكلها

وفى رجل اشترى عملاً فنياً يمثل موزة مثبتة على حائط لقاء 6,2 ملايين دولار، بوعده الجمعة وأقدم على تناول قطعة الفاكهة.

ففي أحد فنادق هونغ كونغ الفاخرة، أكل جاستن صن، وهو رجل أعمال صيني أميركي ومؤسس منصة "ترون" للعملات المشفرة، الموزة التي تمثل عملا فنيا أمام عشرات الصحافيين والمؤثرين.

وقبل إقدامه على هذه الخطوة، ألقى الشاب البالغ 30 عاما كلمة وصف فيها العمل الفني بأنه "إبداعي"، مشيرا إلى أوجه تشابه بين الفن التصوّري والعملات المشفرة.

وقال بعد أن التَهَم أوّل قطعة من الموزة "إنها أفضل بكثير من اية موزة أخرى. هي فعلا لذيذة".

ويتألّف العمل الذي يحمل اسم "كوميديان" من موزة معلقة على حائط بقطعة كبيرة من شريط لاصق فضي، تولى ابتكاره الفنان الإيطالي المتمرد والمثير للاستفزاز ماوريتسيو كاتيلان.

وبيع هذا العمل الفني مقابل 6,2 ملايين دولار، ضمن مزاد نظمته دار "سوذبيز" خلال الأسبوع الفائت في نيويورك.

وقال جاستن صن إنه شعر بـ"ارتياب" في الثواني العشر الأولى التي تلت عملية البيع، ثم اتخذ قرارا بتناول حبة الفاكهة.

وأوضح الجمعة أن "أكل الموزة خلال مؤتمر صحافي قد يكون جزءا من تاريخها".

وهذا العمل موجود في ثلاث نسخ، ويرمي إلى إعادة طرح مفهوم الفن وقيمته. وتم الحديث عنه بشكل كبير منذ عرضه للمرة الأولى عام 2019 في ميامي.

ويحصل صاحب أحد الأعمال على شهادة أصالة، بالإضافة إلى تعليمات بشأن كيفية استبدال حبة الفاكهة عندما تبدأ بالتعفن.

وقارن صن الأعمال التصوّرية مثل "كوميديان" بفن رموز "ان اف تي" (رموز غير قابلة للاستبدال تتيح الحصول على شهادة أصالة رقمية) وتقنية الـ"بلوكتشين" (سلسلة الكتل) التي تقوم عليها العملات المشفرة.

وأشار إلى أنّ "معظم هذه الأشياء والأفكار موجودة كملكية فكرية وعلى الإنترنت، وليس كغرض مادي".

وتلقى المشاركون في المؤتمر الصحافي الجمعة لفافة من الشريط اللاصق وموزة كهدية تذكارية.