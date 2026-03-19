«العيد في دبي».. تجارب وقصص تنثر عبير الانفتاح والتواصل الحضاري

تنطلق احتفالات العيد في دبي ضمن موسم الوُلفة ببرنامج شامل في الفترة من 19 (اليوم) حتى 22 مارس 2026 في مختلف أنحاء دبي.

حيث تشهد مختلف المناطق والوجهات في الإمارة سلسلة من التجارب الثقافية والعائلية والفعاليات الترفيهية التي تجمع الجمهور وسط أجواء احتفالية نابضة بالحياة.

ويندرج البرنامج ضمن فعاليات موسم الوُلفة، ويجمع بين الفعاليات الثقافية والترفيهية وعروض الضيافة والأنشطة المجتمعية، التي تعزز مكانة دبي بوصفها واحة انفتاح وتواصل حضاري.

ويمثل عيد الفطر إحدى أبرز المحطات في أجندة الفعاليات الثقافية لدولة الإمارات، بما يجسده من قيم التآلف والكرم والأجواء الاحتفالية المشتركة.

وتشكل احتفالات «العيد في دبي» المحطة الأخيرة ضمن فعاليات موسم الوُلفة، التي بدأت باحتفالات حق الليلة واستمرت طوال شهر رمضان المبارك.

ويعكس برنامج العيد الطابع المتجدد للتقاليد العريقة المتوارثة عبر الأجيال، مع الحفاظ على استمراريتها وتمكين الجميع من تجربتها.

وينطلق البرنامج المميز خلال عطلة عيد الفطر السعيد مع مجموعة من المبادرات الحكومية والفعاليات المجتمعية والتجارب السياحية والترفيهية في مختلف أنحاء دبي، ما يتيح للجمهور التفاعل مع أجواء العيد من خلال العروض الثقافية والفنية وتجارب الضيافة والأنشطة العائلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعكس احتفالات العيد في دبي معاني التآلف والتواصل التي تتميز بها الإمارة.

حيث تمكّن العائلات والجمهور من قضاء أوقات ممتعة في الوجهات الثقافية والمجتمعية والمشاركة في مجموعة متنوعة من التجارب الاحتفالية والأنشطة المستوحاة من أجواء العيد، وذلك استكمالاً لموسم الوُلفة».

وتتشكل تجربة العيد في دبي من لحظات التلاقي التي تجمع الناس، بدءاً من النزهات العائلية والاحتفالات في الأحياء، وصولاً إلى اللقاءات الثقافية والموائد المشتركة.

وتوفر الساحات العامة والوجهات السياحية في مختلف أنحاء الإمارة للجمهور فرصاً للاحتفال بهذه المناسبة من خلال تجارب تعكس التراث الإماراتي والهوية الثقافية المتنوعة التي تتميز بها دبي.

ويشمل البرنامج فعاليات احتفالية وإضاءة مختلف أنحاء المدينة، والعروض الترفيهية الحية، والأنشطة الثقافية التي تنظمها الجهات الحكومية، إلى جانب الوجهات العائلية وتجارب الضيافة، بما يعزز مكانة العيد بوصفه مناسبة فريدة تعزز الروابط بين المجتمعات المختلفة في الإمارة.

تجارب وعروض

تستضيف الإمارة مجموعة واسعة من المواقع الثقافية والجهات الحكومية والمؤسسات العامة باقة متنوعة من الفعاليات التي تتيح للجمهور الاحتفال بأجواء العيد، بما يشمل التجارب الثقافية المستوحاة من التراث والعروض الحية والأنشطة العائلية.

وتلتقي في مدينة إكسبو دبي ضمن «العيد في تيرّا» الجذور بالتقاليد (من 19 حتى 22 مارس 2026)، إذ تستضيف حدائق تيرا برنامجاً ثقافياً يمتد لأربعة أيام، ويجمع بين أجواء المجالس الأصيلة وتقاليد الضيافة من القهوة العربية والتمر، إلى جانب عروض الخط العربي الحية وفن الرسم بالحناء وجلسات الحكايات الشعبية.

والأعمال الحرفية التراثية، والورش الإبداعية، فضلاً عن سوق خاص بالعيد ضمن أجواء عائلية نابضة بالحياة.

وأما فرقة المزيود الحربية في مرسى بوليفارد (من 19 حتى 22 مارس 2026)، فتضفي مع العروض الإماراتية التراثية للفرقة أجواء احتفالية مميزة على مرسى بوليفارد، وذلك ضمن برنامج العيد الذي تنظمه جهات حكومية في الإمارة.

كما تقدم فرقة العيالة الإماراتية في ند الشبا مول (من 19 حتى 22 مارس 2026) عروضاً استثنائية للفن التراثي.

وتقام في سيليكون سنترال مول (في الفترة من 20 إلى 22 مارس 2026)، فعالية مجتمعية احتفالية تتضمن عروض الرقص الصوفي، وموسيقى العود، وفن الحناء، وورش عمل للأطفال، إلى جانب تجربة تسوق مميزة.

ويقدّم متحف الشندغة تجربة مسار العيد التفاعلية، التي تحتفي بالتراث الإماراتي وتقاليد العيد المميزة. وتنظم مدينة الطفل برنامجاً تعليمياً وترفيهياً خاصاً بالعيد مصمماً للعائلات والزوار الصغار.

وفي متحف المستقبل تقام فعالية ثقافية بمناسبة عيد الفطر تحتفي بكرم الضيافة المحلية، إذ تقدّم عربة شلوى القهوة العربية المحمصة طازجاً على يد باريستا خليجي في بهو متحف المستقبل، إلى جانب أطباق تقليدية خفيفة لتعريف الزوار بتقاليد العيد في المنطقة.

وتشارك الكثير من الوجهات الترفيهية في أنحاء دبي في احتفالات عيد الفطر السعيد من خلال تقديم تجارب مميزة وبرامج خاصة وأنشطة متنوعة تناسب الزوار من مختلف الأعمار.

وتشمل قائمة الوجهات المشاركة ما يلي: ذا جرين بلانيت دبي، لوكو بير دبي، آي إم جي عالم من المغامرات، حديقة دبي للتماسيح، دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، سكي دبي، دبي باركس آند ريزورتسكما.

باقة متنوعة

ويتضمن برنامج دبي الفني والترفيهي خلال عيد الفطر السعيد باقة متنوعة من العروض والفعاليات التي تمتد على مدار عيد الفطر والأيام التي تليه مباشرة.

ويشمل البرنامج: مهرجان كويرك كوميدي أنيربان داسغوبتا على مسرح كوين إليزابيث 2 بتاريخ 21 مارس 2026.

إضافة إلى حفل بونغوز بينغو دبي، وعرض خاص في نادي بلا بلا دبي بتاريخ 20 مارس 2026.

وعلى صعيد فعاليات العيد في الأحياء والوجهات الخارجية، فتتجسد أجواء احتفالات العيد في دبي من خلال مجموعة من الفعاليات المجتمعية والأنشطة العائلية في الأحياء والوجهات الخارجية، وعلى رأسها: جوقة الشرقيات في ذا سكوير - ند الشبا جاردنز (19 - 20 مارس 2026).

وفي المجمل، يعكس برنامج العيد في دبي أجواء الاحتفال التقليدية بهذه المناسبة المميزة في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال مزيج متناغم من التقاليد الأصيلة والتجارب المشتركة والعائلية.