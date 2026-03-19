عروض وفعاليات تنشر الفرح وتكرس القيم وتحتفي بالأصالة

وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 24 مارس الجاري، احتفاءً بعيد الفطر المبارك وطقوسه الاجتماعية الأصيلة. يأتي ذلك في إطار مسؤوليات الهيئة ودعمها لحملة «العيد في دبي»، التي تندرج تحت مظلة موسم «الوُلفة».
المبادرة الهادفة إلى توطيد الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، ما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي، وترسيخ قيم التواصل والكرم والتكاتف، وتعزيز دفء العلاقات الاجتماعية وروح المودة بين أفراد المجتمع.
كما سيحظى المشاركون في ورشة «ختم الاتحاد التذكاري»، المستوحاة من طابع المتحف، بفرصة تصميم بطاقة تذكارية خاصة بهم باستخدام أختام مستلهمة من رموز المتحف وتاريخ الاتحاد.
وفي السياق ذاته، سيقدم المتحف سلسلة من الجولات الإرشادية التي تتيح للجمهور استكشاف أرشيف المتحف الغني، والتعرّف إلى قصة نشأة الاتحاد ودلالاته التاريخية، وما رافقها من محطات مفصلية أسهمت في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ إرثها وهويتها الوطنية.
ويستضيف مركز الزوار ورشة «قهوة العيد»، وخلالها سيتمكن المشاركون من الاستمتاع بطقوس تقديم القهوة بوصفها رمزاً للضيافة وتجسيداً لقيم الكرم والولفة التي يتميز بها المجتمع المحلي.
«نادي العشاء»
فيما تركز الدكتورة عذراء خميسة في ورشة «حلقة التلي» على تعليم زوار «بيت الحرف التقليدية» أصول وتقنيات حرفة التلي التقليدية.
بالإضافة إلى ورشة «الحياكة على الصور»، التي تسلّط الضوء على فن التطريز المعاصر على الصور والمطبوعات، وفي السياق نفسه، سيحتضن «بيت الزينة والجمال» ورشة «تصميم ثوب العيد».
وسيشهد «بيت المجوهرات التقليدية» تنظيم الورشة التفاعلية «زينة العيد» التي تعرف الزوار بأساليب صياغة الفضة وتمكنهم من ابتكار قطع مستوحاة من التراث المحلي. وتستضيف دار آل مكتوم عروض «العيالة» الشعبية.
وتضم القائمة كلاً من «ديبسا»، و«دريب برغر»، و«راكس كافيه»، و«شوكو ليف»، و«فريو».