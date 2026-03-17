«فرحة العيد» أبهى في متحف زايد الوطني

احتفالاً بعيد الفطر السعيد، يقدم متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فعالية «فرحة العيد»، وهي عبارة عن برنامج مجتمعي تفاعلي يحتفي بعام الأسرة 2026.

ويجمع العائلات وأفراد المجتمع المحلي المقيم والزائر من خلال عروض ثقافية وورش عمل وتجارب تفاعلية وأنشطة تفاعلية مستوحاة من التراث الإماراتي داخل صالات عرض المتحف ومساحاته العامة.

ويضم البرنامج الذي يسلط الضوء على قيم التضامن والترابط بين أفراد الأسرة مجموعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية المستوحاة من التقاليد الإماراتية، بما في ذلك عروض فنون الأداء التقليدية مثل العيّالة والحربية والهبّان، إلى جانب عروض حية يقدمها ممارسون إماراتيون، من ضمنها الصقارة، والنسيج، وصناعة العطور.

كما يمكن للزوار المشاركة في ورش عمل تفاعلية وأنشطة إبداعية، وتجربة الألعاب التراثية، وحضور عروض أفلام وثائقية وسينمائية تحتفي بدور العائلة في حفظ الذاكرة وصون التراث والتقاليد عبر الأجيال.