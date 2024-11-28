الأسبوع العالمي للغذاء يستعرض التراث الغني للقهوة

تتواصل أعمال مهرجان أبوظبي للقهوة في مركز أدنيك أبوظبي، والذي يُعّد الأول من نوعه، ليصبح وجهة مثالية لعشاق القهوة والمحترفين والمهتمين بتجربة نكهات جديدة.

وتنظم جمعية القهوة الإماراتية، المهرجان، ضمن الأسبوع العالمي للغذاء وعبر نافذة معرض أبوظبي الدولي للأغذية في دورته الثالثة، ليقدم للزوار تجربة متكاملة تمزج بين الثقافة الغذائية واستكشاف عالم القهوة.

ويستقطب المهرجان الخبراء في مجال القهوة، مقدماً تجربة متميزة عبر برنامج غني بالأنشطة وورش العمل.

وقال سعيد المنصوري مستشار الفعاليات والمعارض الدولية في كابيتال للفعاليات ذراع مجموعة أدنيك لتنظيم وإدارة الفعاليات، والجهة المنظمة للأسبوع العالمي للغذاء، إن المهرجان يجسد التزام الشركة بتقديم أنشطة تفاعلية تستهدف المجتمع وتلبي اهتمامات شريحة واسعة من الجمهور، مع مواصلة العمل لدعم تطور الإمارات كوجهة للطهي والابتكار في مجال الأغذية والمشروبات.

من جانبه قال خالد الملا، الرئيس التنفيذي لمتحف القهوة في دبي، والمنسق الوطني لفرع الجمعية الأمريكية للقهوة في الإمارات، إن مهرجان أبوظبي للقهوة يشكل بداية جديدة لاستكشاف ثقافة القهوة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن عودة بطولة الجمعية الأمريكية للقهوة في الإمارات، تحمسنا لرؤية الموهوبين في الدولة وهم يتنافسون بمستوى احترافي.

وأضاف أن الزوار يحظون بفرصة فريدة للتعرف على تقاليد القهوة من جميع أنحاء العالم عبر تجارب القهوة الثقافية، والتي تقدم طقوسا وأساليب تحضير متنوعة، إذ يتميز المهرجان بتقديم مشروبات حصرية من البائعين مصممة خصيصاً لهذا الحدث، وسيتمكن الضيوف من التصويت لمشروبهم المفضل، وسيتم الإعلان عن الفائز في اليوم الختامي للمهرجان.

ويعرض "سوق القهوة" مجموعة متنوعة من المنتجات المستوحاة من القهوة، مثل مستحضرات التجميل، والأطعمة، والإكسسوارات، ما يتيح للحضور استكشاف عالم القهوة من جوانب متعددة.

كما يشهد الزوار في أيام المهرجان العديد من المسابقات الحية، وورش العمل التفاعلية، وعروض ملهمة لثقافة القهوة.

وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقات ممتعة، مثل "بارستا ثرو داون" و"لايت ارت لايف"، والتي تُعرض على شاشة ضخمة لتوفير تجربة تفاعلية للجمهور.. فيما وجد عشاق الفن في "منطقة فن القهوة" وجهتهم، حيث استعرض الفنانون المحليون أعمالهم الفنية المستوحاة من القهوة ويقدمون جلسات تفاعلية.

وبالتزامن مع مهرجان أبوظبي للقهوة، يعكس الأسبوع العالمي للغذاء، التزام دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً للابتكار في الطهي وسط نمو سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويوفر معرض أبوظبي الدولي للأغذية، منصة بارزة للعاملين في قطاع الأغذية والمشروبات، ويبرز إضافة مهرجان أبوظبي للقهوة إلى فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء دور الإمارات الريادي في الابتكار الغذائي.