دبي في مارس.. تجارب إبداعية على وقع الفرادة والدهشة

باقات من الفعاليات الحافلة بالتميز والدهشة والجمال، تحتضنها دبي في شهر مارس المقبل، كشف عنها، مؤخراً، جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، إذ تتضمن برامج استثنائية وأحداثاً مذهلة.

بينها تجارب ورحلات ترفيهية متنوعة تلبي جميع الأذواق وتضمن للمقيمين والزوار على امتداد المدينة، الاستمتاع بشهر غني بالفعاليات الحصرية، من الأنشطة الثقافية الخاصة بالموسم الرمضاني، بجانب احتفالات عيد الفطر السعيد، والحفلات الموسيقية التي تحييها نخبة من النجوم المميزين والعروض المسرحية الممتعة.

ففي موسم الولفة، المستمر حتى 23 مارس، في مواقع متنوعة على امتداد دبي، يجمع ثلاث مناسبات بارزة في الإمارات، تشمل حق الليلة، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد، ويحظى الجمهور بفعاليات مميزة تمتد على مستوى دبي تسودها أجواء من الألفة والمحبة والفرح، ويضم باقة من الأنشطة الثقافية والتجارب التفاعلية التي تُحيي الموروث العريق وتعكس كرم الضيافة الأصيل.

وهناك مهرجان شارع المأكولات في رمضان، في منطقة الشيخ حمدان كولوني، الكرامة، إذ يمنح سكان الإمارة وزوارها فرصة الاستمتاع بوجبة الإفطار من خلال تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق التي تعكس مشهد المأكولات الغني في دبي.

كما تتضمن الفعالية باقة من العروض الترفيهية الحية والتجارب النابضة بالحيوية التي تضفي أجواءً مميزة على الأمسيات الرمضانية.

وتشكل فعالية حيّ رمضان، بمدينة إكسبو دبي، منصة احتفالية تجمع العائلات والأحبة معاً خلال الشهر المبارك، إذ تقدم مجموعة استثنائية من الرحلات الترفيهية والعروض الثقافية وتجارب التسوّق المستوحاة من التراث.

كما يشمل البرنامج العديد من خيارات الطعام التي تلبي جميع الأذواق، وسط مساحة نابضة تعكس الجوهر الحقيقي للموسم الرمضاني بكل ما يحمله من قيم المحبة والتلاقي والأُلفة.

وعلى صعيد احتفالات عيد الفطر السعيد، فتقام في الفترة من 20 إلى 22 مارس، حفلات ضمن مختلف أنحاء المدينة، تمنح أفراد المجتمع فرصة متميزة للالتقاء مع الأحبة وسط أجواء تعكس جوهر الألفة والترابط، من خلال برنامج حافل بالفعاليات الممتعة، والعروض الترويجية، والأنشطة الترفيهية العائلية، وغيرها الكثير.

كما تحيي «الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة» أمسية موسيقية استثنائية، في 5 مارس، ضمن دبي اوبرا، بعنوان «أصداء الزمن: ابن عربي»، تكريماً لإرث الفيلسوف الأندلسي الكبير ابن عربي. ويمزج العرض بين السيمفونيات الكلاسيكية والتوزيع الأوركسترالي المعاصر، في توليفة فنية آسرة تحتفي بعمق التراث العربي ورمزيته، لتمنح الجمهور تجربة سمعية وبصرية مفعمة بالإبداع والتأمل.

وتعرض مسرحية «الاسم الأول»، خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس، على خشبة ذا جانكشن، وهي مسرحية فرنسية كوميدية شهيرة «الاسم الأول»، يستمتع الجمهور فيها بمشاهد غنية بالذكاء الساخر والمواقف المفاجئة.

وتعود عروض «ذا لافتر فاكتوري»، في الفترة: 6 و7، و13 و14 مارس، ضمن فندق ستوديو وَن، بنسختها الجديدة لشهر مارس، متضمنة مجموعة مميزة من نجوم الكوميديا العالميين، فتقدم أمسيات استثنائية مفعمة بالأجواء التفاعلية والحس الفكاهي، ما يجعلها تجربة لا تُفوّت لعشاق الكوميديا.

وتقدّم «أوركسترا الفردوس»، الرائدة والمكوّنة من عازفات بارعات، في مدينة إكسبو دبي، في السابع من مارس، باقة من أروع الكلاسيكيات العربية، في عرض يمزج بين الأصالة الموسيقية واللمسات العصرية على مسرح مدينة إكسبو دبي.

كما تحتضن دبي أوبرا، في 8 مارس، فعالية «سفيتلانا زاخاروفا: باليه غابرييل شانيل»، ثم أمسية اضحكوا مع «مو غيليغان»، في 18 مارس، إذ يعود نجم الكوميديا البريطاني الحائز على جوائز، مو غيليغان، إلى دبي أوبرا ليُحيي عرضاً مميزاً يُقام لليلة واحدة فقط، يجمع بين أسلوبه المرح وحضوره المسرحي الحيوي، ليمنح الجمهور أجواء مرحة ولحظات من الضحك والمتعة في أمسية لا تفوّت.

كما يُحيي منسّق الأغاني الأسترالي الشهير عالمياً سوني فوديرا، في 21 مارس، في فندق فايف لوكس في جميرا بيتش ريزيدنس، أمسية موسيقية راقصة تنبض بإيقاعات الهاوس، ليقدّم مجموعة من أبرز أعماله التي تصدّرت القوائم العالمية. ويَعد الفنان زواره من عشاق الموسيقى الإلكترونية بعرض حيوي يشعل الأجواء حماسة وإيقاعات فريدة.

ويقام في 22 مارس، في كوكا كولا أرينا، حفل فرقة «وو- تانغ كلان». كما يعود في 23 مارس، الكوميدي الإيراني- الأمريكي ماكس أميني، إلى دبي أوبرا، ليقدم حفل «ماكس أميني» في عرض مباشر، بأسلوبه العفوي المرح الذي يمزج بين السخرية الذكية والمواقف اليومية.

وتقدم عازفة البيانو الشهيرة يوجا وانغ (26 مارس - دبي أوبرا)، عرضاً موسيقياً استثنائياً تستعرض خلاله براعتها وقدراتها التقنية والتعبيرية المميزة، في أمسية آسرة لا تفوّت في دبي أوبرا.

كما تحيي فرقة بيج تايم راش، إحدى أشهر الفرق الموسيقية عالمياً، في 26 مارس، في كوكا كولا أرينا، حفلاً نابضاً بالحيوية، تقدم خلاله مجموعة من أعمالها المميزة، بما فيها Boyfriend وWindows Down.

ويقام في الوجهة، في 27 مارس، حفل المغني وكاتب الأغنيات العالمي الشهير جوش غروبان إلى دبي ضمن جولته العالمية GEMS، ليقدم مجموعة من أشهر أعماله، إلى جانب تشكيلة من أحدث إصداراته المميزة.

وتحتضن دبي أوبرا، في 27 و28، حفل «أغاني المسلسلات» على مدار ليلتين متتاليتين، لإحياء الروائع الموسيقية المميزة لأشهر المسلسلات التلفزيونية العربية، في رحلة تأخذ الحضور إلى الزمن الجميل.

كما تنظم في كوكا كولا أرينا، في 28 مارس، أمسية لاثنتين من أكثر فرق موسيقى البوب شهرة في العالم، هما A1 وMusic Travel Love. ويقدم الحفل المرتقب أغنيات A1 التي احتلت المراتب الأولى في العالم.

والطابع الهادئ والتأملي لأعمال فرقة Music Travel Love الموسيقية، ما يتيح للجمهور قضاء ليلة لا تُنسى. وتستضيف الوجهة شون شدياق في عرض ريمكس الضحك في الترجمة، في 29 مارس، كما يقام حفل فرقة G Save the Queen التكريمي في دبي، في 30 مارس، ضمن دبي أوبرا.