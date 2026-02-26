«رمضان في دبي».. إبداعات وأفراح في الهواء الطلق

ينطلق برنامج الفعاليات الخارجية كجزء من حملة «رمضان في دبي»، التي تقام في إطار موسم الوُلفة على امتداد الإمارة، بما فيها الواجهات البحرية، والأحياء السكنية، والمتنزهات العامة، والوجهات الخارجية خلال الشهر الفضيل.

وتتنوع العروض والمفاجآت لتشمل الألعاب النارية وعروض الدرون التي تنير السماء في خور دبي، والتجارب في الأسواق التقليدية، إلى جانب عروض الأداء الثقافية، ومهرجانات المأكولات المحلية، والتي تدعو جميعها سكان دبي وزوارها لقضاء أمتع الأوقات بعد الإفطار ومشاركة الأجواء الرمضانية.

ويسلط البرنامج الضوء على الأحياء التاريخية والمناطق العامة العصرية على حدٍ سواء، ليُبرز جمال الأجواء الرمضانية خارج المساحات الداخلية، من خلال مسارات وجولات مسائية وتجارب اجتماعية على الواجهات البحرية، وأنشطة ترفيهية موجهة للعائلات، إلى جانب زينة ومجسمات ضوئية واسعة النطاق تعيد رسم المشهد الحضري الخارجي للمدينة طوال الموسم.

ويضم البرنامج الألعاب النارية والأمسيات والأضواء الرمضانية في سوق السيف، بدءاً من الإفطار، حيث تنير عروض الألعاب النارية سماء خور دبي طوال الشهر الفضيل، لتوفر لحظات مميزة بعد الإفطار.

ويتكامل البرنامج مع إضاءات زخرفية مستوحاة من التراث على امتداد الواجهة التاريخية في سوق السيف، مع عروض ثقافية جوالة، وتجارب عشاء مسائية مميزة.

وتعكس هذه الفعاليات أجواء التجمعات التقليدية في الأحياء القديمة، بصيغة معاصرة ضمن أحد المواقع التاريخية المطلة على خور دبي.

كما يقام عرض طائرات الدرون الرمضاني ضمن مواقع مختارة على الواجهة البحرية، إذ تتألق سماء الإمارة بعرض منسق لطائرات الدرون.

وعلى صعيد العروض الترفيهية الثقافية، يقدّم عازفو بو طبيلة التقليديون في وجهة السيف، إلى جانب العازفين المنفردين، عروضاً حية في أبرز الوجهات، لتصدح الأصوات المستلهمة من الثقافة الإماراتية الأصيلة في الفضاءات العامة.

وتنظم فعاليات تأملات رمضان «أطياف رمضانية» لغاية 22 مارس 2026، في مناطق ومواقع عديدة.

وفي حي رمضان في مدينة إكسبو دبي (يقام لغاية 17 مارس 2026)، ينظم برنامج رمضاني متكامل للعائلات، يجمع الأنشطة الثقافية وجلسات السرد القصصي مع ورش عمل تفاعلية ولحظات لقاء مجتمعية.

وفي ساحة حضرية معاصرة، تتجلّى قيم الألفة والتأمل والتشارك ليغدو المكان منصة حية تعكس روح الشهر الفضيل ومعانيه الجامعة.

وبالنسبة لمهرجان شارع المأكولات في رمضان، فيقام لغاية 18 مارس 2026، بمنطقة الشيخ حمدان كولوني، إذ تتحول إلى وجهة مسائية نابضة بالحياة، تحتفي بثقافة المأكولات الشعبية وأجواء التلاقي والألفة.

وتتحول سيتي ووك، ضمن سياقات برامجها، وجهة رمضانية مميزة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية وسط الهواء الطلق في منطقة النافورة التي تتألق بالديكورات والإضاءة المصممة بإلهام من الموسم.

وتبقى أجواء رمضان في القرية العالمية ذات طابع خاص، حيث تقدّم القرية العالمية برنامجاً موسمياً خاصاً بشهر رمضان يمزج بين العروض الثقافية والديكورات المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل وتجارب التسوّق والضيافة المصممة بعناية.

وتتحوّل الوجهة إلى مساحة مسائية تجمع الترفيه بالراقي وكرم الضيافة، في انسجام كامل مع روح الشهر الفضيل وأجوائه العامرة بالتلاقي والتنوّع.

وبالنسبة للمجلس تحت النجوم في جميرا النسيم، فتقام فعالياته على شاطئ البحر وتحت السماء المرصّعة بالنجوم، حيث يستقبل المجلس الرمضاني المفتوح ضيوفه في أجواء من الألفة والسكينة للاستمتاع بموائد الإفطار والسحور الغنية بالنكهات التقليدية المميزة.

وتتكامل الجلسات مع نغمات العود الحيّة ونسيم الساحل العليل، لتقدّم قراءة معاصرة لثقافة المجلس، حيث يلتقي فن الضيافة الراقي باللحظات التشاركية المفعمة بالتأمل والهدوء.

وفي فعالية «رمضان يجمعنا في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس»، يتألق ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس بإضاءة مستوحاة من شكل الهلال وديكورات ضوئية عصرية خلال الشهر الفضيل، وتحتضن الواجهة البحرية أمسيات مميزة ما بعد الإفطار مع عروض حية بإلهام من الثقافة المحلية.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بكوب مجاني من شاي الكرك ومجموعة استثنائية من العروض على الإفطار والسحور.

كما تضم الفعالية مبادرة تبرعات عائلية بالتعاون مع عائلة العطاء، بما يتيح للزوار المساهمة بشكل هادف خلال الشهر الفضيل، بما يعزز مكانة الوجهة بوصفها ساحة تجمع رمضانية تحتفي بالتقاليد الأصيلة والقيم الراسخة.