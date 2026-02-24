موسم الوُلفة في دبي يواصل تقديم تجاربه الثقافية والترفيهية

تشهد دبي، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية، ضمن «موسم الوُلفة»، في أجواء رمضانية تحتفي بقيم التأمل والترابط والبركة. وتبرز هذه الفعاليات مظاهر الشهر الكريم في الإمارة، من موائد الإفطار المشتركة، والأنشطة الثقافية والرياضية، إلى العروض المتنوعة، بما يشجّع السكّان والزوّار على التفاعل والمشاركة في عادات وتقاليد رمضان بروحٍ مجتمعية أصيلة.

وتتواصل في دبي خلال شهر رمضان حركة ملحوظة في أحيائها وساحاتها العامة ووجهاتها الترفيهية والثقافية، لا سيما بعد غروب الشمس. ويستضيف الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل باقة من الأنشطة الرمضانية المتنوعة، إلى جانب استمرار البرامج الترفيهية والأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء الإمارة، بأسلوبٍ يتجلّى فيه سحر دبي الخاصّ خلال الشهر الفضيل.

وتتألق سماء خور دبي بأضواء الألعاب النارية، التي تقام بعد الإفطار طوال الشهر الفضيل. وينطلق البرنامج على الواجهة البحرية التاريخية لسوق السيف، ترافقه إضاءة زخرفية مستوحاة من التراث، وعروض ثقافية متنقلة، وتجارب تناول طعام مميزة. وتعكس هذه الفعالية أجواء التجمعات التقليدية في الأحياء السكنية، ضمن أحد المواقع التاريخية في خور دبي. وذلك طوال الشهر الفضيل، ابتداءً من موعد الإفطار.

وتقدم طائرات الدرون عرضاً ضوئياً يعكس قيم التآلف وكرم الضيافة والتأمل، التي تمثّل جوهر الشهر الفضيل، برؤية عصرية متلألئة. وتضيء هذه المشاهد سماء المدينة بتشكيلات متناسقة، تجذب السكان والزوار لمتابعتها من الواجهة البحرية. وذلك طوال الشهر الفضيل، في عروض ليلية متعددة، تقام يومياً بعد الإفطار، تقام بوجهات محددة على الواجهة البحرية.

وتستضيف منطقة فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي، سلسلة من الفعاليات المميزة خلال شهر رمضان، بدءاً من عروض طائرات الدرون، التي تقام كل مساء، وسوق رمضان والمناطق المخصصة لتناول الطعام، ووصولاً إلى مواكب الفوانيس ومناطق الجلوس المشتركة بإطلالاتها الرائعة على المياه.

ويتألق سيتي سنتر مردف بديكورات رمضانية مميزة وتصاميم تقليدية، ويفتح أبوابه لاستقبال الزوار لساعات عمل أطول. كما يقدم برامج مسائية مصممة لتشجيع اللقاءات الاجتماعية بعد الإفطار، ضمن أجواء ودودة.

«رمضان يجمعنا»

وتتضمن فعالية «رمضان يجمعنا في جميرا بيتش ريزيدنس»، مجموعة عروض ضوئية، وتضم منطقة جلوس مميزة على الواجهة البحرية في جميرا بيتش ريزيدنس، وبرامج ثقافية تشجع على اللقاءات الاجتماعية بعد الإفطار، ضمن أجواء رمضانية هادئة ومميزة في الهواء الطلق، وعلى طول الشاطئ.

وفي إطار العروض الترفيه الثقافية (بوطبيلة وعازفون منفردون)، تشهد الساحات العامة الرئيسة عروضاً لفرقة بوطبيلة التقليدية، ومجموعة من العازفين المنفردين.

وضمن فعالية (أطياف رمضانية)، تشهد الساحات العامة سلسلة من العروض الضوئية، المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل.

وأما فعالية «مجلس تحت النجوم في جميرا النسيم»، فتمثل مساحة مفتوحة على الواجهة البحرية، تقدم تجارب إفطار وسحور، يبرز فيها كرم الضيافة العربية والإماراتية، ضمن إطلالة ساحرة على الخليج العربي.

ومن بين الفعاليات الأخرى، غاناش شوكولاتيه - سيمفونية من الضوء، التي تمثل سلسلة من العروض الرمضانية المستوحاة من الأجواء الهادئة لليالي الشهر الفضيل.

ويقام برنامج «ليالي رمضان»، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل. ويضم مناطق فنية تفاعلية، وورشاً إبداعية، وسوقاً مجتمعية، وعروض طهي مباشرة، وتجربة رسم بالحناء، إلى جانب جلسات سرد قصصي، وعروض موسيقية، ومجالس عائلية. وتسهم هذه العوامل مجتمعةً في توفير تجربة احتفالية مناسبة للعائلات، تجمع بين الأنشطة المستلهمة من التراث والتعبير الثقافي المعاصر.

ومن بين الفعاليات الأخرى، «عيال الفريج»، وهي مبادرة تُقام في المساجد، لتشجيع الأطفال على تعزيز رابطتهم بالصلاة خلال الشهر الفضيل.

وهناك مبادرة «حمايل الخير»، التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، وتتضمن جلسات توعوية وثقافية في مجالس الأحياء بدبي. كما تنظم مبادرة «على خطى زايد»، التي تنظّمها هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني خلال شهر رمضان المبارك.