«دبي القابضة».. عروض وفعاليات تحتفي بروح العطاء خلال رمضان

مع استمرار فعاليات موسم الولفة في دبي، تدعو دبي القابضة للترفيه العائلات والأصدقاء لاستكشاف باقة مختارة من الفعاليات والعروض عبر وجهاتها المختلفة لقضاء أوقات عامرة بروح العطاء والمشاركة خلال شهر رمضان المبارك في دبي، حيث تمتد هذه الفعاليات والعروض من موائد الإفطار والأنشطة النهارية، إلى الاستكشافات المسائية والإقامة الليلية في مخيّم فاخر، بما يتيح للضيوف الاستمتاع بأجواء رمضان بما يناسب تفضيلاتهم.

ويقدم «عالم ريفرلاند™ دبي» أمسيات رمضانية متكاملة، حيث يوفر لزواره أجواء خارجية مطلّة على الواجهة المائية، ليشكّل وجهة مثالية للقاءات بعد غروب الشمس.

ولا تتوقف التجربة عند الإفطار، بل يتحوّل «عالم ريفرلاند» إلى وجهة مسائية نابضة بالحياة يمكن فيها للأطفال الاستمتاع باللعب. ومع إضاءات رمضان والممرات المفتوحة والأجواء الحيوية الهادئة، يقدم «عالم ريفرلاند» تجربة ترفيهية متكاملة.

يقدّم متنزه «موشنجيت™ دبي» خلال شهر رمضان المبارك، عرضاً حصرياً للمقيمين في دولة الإمارات من العائلات والأصدقاء يمكن من خلاله شراء أربع تذاكر بسعر ثلاث لتتاح للضيوف فرصة قضاء أيام كاملة برفقة العائلة والأصدقاء.

وخلال شهر رمضان المبارك، يأخذ متنزه «موشنجيت™ دبي»، الذي يضم 29 من الألعاب والفعاليات الترفيهية، ضيوفه في رحلة مستوحاة من عالم هوليوود، حيث تتنوع تجاربه بين الأفعوانيات الحماسية والألعاب الغامرة والعروض الحية والتجارب المناسبة لجميع الأعمار.

ويمكن للضيوف في فترات ما بين العروض، استكشاف التشكيلة الواسعة من الألعاب والتجارب المشوّقة في المتنزه الذي يضم أكبر عدد من الأفعوانيات على مستوى المنطقة.

ويقدم متنزه «ريال مدريد وورلد» لعشاق كرة القدم أجواء فريدة تحتفي بتاريخ أحد الأندية الأكثر عراقة في تاريخ كرة القدم، من خلال ألعاب وأنشطة تفاعلية مستوحاة من روح المنافسة والشغف الكروي. وتزخر الوجهة بمجموعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية التي تحمل طابعاً كروياً فريداً، والتي تجتمع فيها روح المنافسة والتاريخ العريق للنادي مع الشغف وروح الانتصار، لتقدم للضيوف تجربة غامرة يمكنهم فيها التواصل والمشاركة وقضاء أوقات لا تنسى.

المخيّم الفاخر «تي ريكس غلامبينغ» يدعو ضيوفه خلال شهر رمضان المبارك إلى الاستمتاع بإقامة ليلية مميزة، ضمن تجربة المبيت التي تجمع بين راحة الإقامة والأجواء المرحة المستوحاة من عالم الديناصورات في موقع هادئ بعيداً عن صخب المدينة.

وبعيداً عن صخب المدينة، يتيح «تي ريكس غلامبينغ»، أمسيات رمضانية تجمع بين الراحة والمرح، فيما تتيح الخيام الفاخرة والمساحات الخارجية والتفاصيل ذات الطابع الخاص أجواءَ مريحة وممتعة تعكس روح الشهر الفضيل.

ويقدّم «ذا جرين بلانيت™ دبي» منظوراً مختلفاً لقضاء أمسيات رمضان، حيث تجتمع تجربة الإفطار مع مغامرات الاستكشاف داخل الغابة الاستوائية.

وتستقبل حديقة «وايلد وادي المائية» ضيوفها خلال شهر رمضان بتجربة مليئة بالمرح بين ألعابها الشهيرة ومرافقها المتنوعة.

وسواء أكان الضيوف من عشاق المغامرة والتشويق أم من العائلات الباحثة عن أوقات ملؤها الانتعاش والمرح، توفر الحديقة تجربة متوازنة تجمع بين الحماس والاسترخاء، لتكون خياراً مثالياً لقضاء أيام رمضان قبل حلول المساء ووقت الإفطار ضمن ديكورات مستوحاة من روح الشهر الفضيل.

وتقدّم «روكسي سينما» خلال شهر رمضان فعالية «روائع أفلام رمضان» التي تتيح لعشاق السينما إعادة مشاهدة مجموعة من أبرز أفلام عام 2025 على الشاشة الكبيرة.

وتتيح دبي القابضة للترفيه لضيوفها فرصاً متعددة لتخطيط أوقاتهم معاً والاستمتاع بروح شهر رمضان المبارك من خلال هذه الباقة المتنوّعة من الفعاليات والعروض التي تمتد من النهار وحتى الأمسيات ومن الزيارات اليومية إلى الإقامات الليلية المميزة.