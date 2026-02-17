الباقة العائلية للقرية العالمية: 4 تذاكر بسعر واحدة

تحتفي القرية العالمية، تماشياً مع عام الأسرة بدولة الإمارات، بموسمها الـ 30 بتقديمها عرضاً خاصاً للعائلات تدعوهم فيه إلى استكشاف عالم أكثر روعة خلال شهر رمضان المبارك.

يمكن للعائلات شراء 4 تذاكر دخول بسعر 30 درهماً فقط، فيما سيتم احتساب أي تذاكر إضافية بسعر 7.5 دراهم لكل واحدة، لتقدم القرية العالمية فرصةً مثالية للعائلات والمجموعات الكبيرة للاجتماع حول مائدة الإفطار أو السحور، أو قضاء أوقات حافلة بالمرح وأمسيات رمضانية رائعة، واستكشاف الخيارات المتنوعة التي تزخر بها الوجهة من المطاعم وتجارب التسوق والألعاب والوجهات الترفيهية الغامرة، والتجارب الثقافية الفريدة من نوعها.

يسري عرض الباقة العائلية للقرية العالمية لفترة محدودة، ويمكن الحصول على التذاكر حصراً من شبابيك تذاكر القرية العالمية. وتفتح الوجهة أبوابها خلال الشهر الفضيل من الساعة 5:00 مساء حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، ومن 5:00 مساء حتى 2:00 بعد منتصف الليل من الخميس حتى السبت.

وامتداداً لالتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها واحدة من أبرز وجهات التسوق والتجارب الثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة تقدم القرية العالمية لضيوفها من العائلات والمجموعات ضمن موسمها الـ 30 تجربة نابضة تحتفي بروح المجتمع ومعاني التلاقي في أجواء استثنائية لا تنسى.

ومنذ افتتاحها في عام 1997 استقبلت القرية العالمية أكثر من 100 مليون ضيف، وسجلت بنهاية موسمها الـ 29 رقماً قياسياً جديداً بلغ 10.5 ملايين ضيف.