أسبوع استثنائي من الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في دبي

أكثر من 20 وجهة ثقافية وترفيهية استقبلت العائلات بمجموعة تجارب تفاعلية وعروض حية وورش متخصصة

حفلات موسيقية وعروض مسرحية ضمت أبرز النجوم العرب والعالميين

أسدلت دبي الستار على الاحتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي جمعت الآلاف من السكان والزوار في أسبوع نابض بالحياة مع نحو 120 تجربة مصممة خصيصاً، وامتلأت أجواء المدينة بالبهجة والترفيه والتجارب التي لا تُنسى، مع حفلات موسيقية مذهلة، وأنشطة وباقات رائعة في وجهات سياحية عائلية، وعروض تسوق لا تُضاهى، وتجارب ضيافة عالمية المستوى، وغيرها الكثير.

ورحب برنامج احتفالات «العيد في دبي»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مدار أسبوع كامل، بالأصدقاء والعائلات للاستمتاع بأجواء العيد مع تجارب استثنائية تناسب الجميع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تواصل احتفالات العيد في دبي إظهار قدرة المدينة على تقديم تجارب مميزة نابضة بالحياة تجمع بين التقاليد الأصيلة والابتكار، فيما يعكس نجاح احتفالات هذا العام التزام دبي بتنظيم فعاليات عالمية المستوى، وأنشطة ترفيهية عائلية، وعروض تسوق وضيافة استثنائية تستقطب سكان المدينة وزوارها على حد سواء.

وبناء على النجاح الذي حققناه خلال عيد الأضحى المبارك، فإننا نواصل جهودنا وتركيزنا على تقديم تجارب مذهلة تحتفي بأجواء مدينتنا التي تفتح أبوابها أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم على مدار العام، وسوف يشهد موسم الصيف إقامة فعاليات وأنشطة وعروض متنوعة تعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة».

وقدم قطاع التجزئة في دبي للمتسوقين 1685 عرضاً ترويجياً حصرياً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية الممتعة، والعروض والسحوبات والجوائز القيّمة في مراكز التسوق.

وتألقت المدينة مع فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى التي استمرت من 30 مايو وحتى 1 يونيو، وقدمت تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على 573 علامة تجارية رائدة داخل أكثر من 3000 متجر مشارك في 90 مركزاً ووجهةً للتسوق، مما شكل فرصةً مثالية لشراء هدايا العيد، وتجديد محتويات خزانات الملابس، واقتناء أحدث الأجهزة الإلكترونية.

وأضفت العروض الخاصة التي قدمتها أبرز متاجر التجزئة، مثل مجموعة دبي للمجوهرات، المزيد من التألق على احتفالات العيد، بينما قدمت مجموعة مراكز التسوق في دبي، ووجهات التسوق المفضلة لدى الجميع مثل: دبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، وذا بييتش جميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي ووك، وميركاتو، مجموعة كبيرة من العروض التراثية، وورش العمل المتخصصة، والهدايا التذكارية، وغيرها الكثير.

وقدمت فنادق دبي أكثر من 40 باقة إقامة مختلفة صُممت لتناسب جميع الأذواق، من المنتجعات الشاطئية إلى الفنادق الصحراوية وفنادق المدينة النابضة بالحياة، وقدمت كذلك تخفيضات للعائلات والأصدقاء، ومزايا إضافية مثل رصيد السبا، ووجبات طعام مُخفضة، ودخول مجاني إلى معالم سياحية.

وتألقت تجارب الطعام في جميع أنحاء المدينة، حيث قدم 35 مطعماً عروض مأكولات خاصة باحتفالات العيد، بدءاً من البوفيهات الفاخرة، وصولاً إلى قوائم الطعام المصممة خصيصاً.

واستمتعت العائلات أيضاً بتجارب رائعة في أكثر من 20 وجهة عائلية وثقافية، تنوعت بين التجارب المميزة في أحضان الطبيعة، والتجارب التكنولوجية المتطورة، والأنشطة التعليمية الممتعة.

واستضافت دبي 8 فعاليات وحفلات موسيقية رئيسية مناسبة لجميع الأعمار، شملت مزيجاً من الموسيقى، والكوميديا، والعروض المسرحية والترفيهية التي قدمتها كوكبة من ألمع النجوم.

وقدمت فعاليات واحتفالات العيد في دبي مجموعة من اللحظات الرائعة والذكريات التي لا تُنسى، مما عزز مكانة المدينة كوجهة عالمية قادرة على تقديم تجارب استثنائية.