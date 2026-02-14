رمضان في دبي.. فعاليات ثقافية ومجتمعية تعكس قيم الشهر الفضيل

تشهد حملة رمضان في دبي، التي تنطلق في إطار موسم «الوُلفة»، مجموعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية وأنشطة أسلوب الحياة العصرية في مختلف أنحاء الإمارة، ما يمنح السكان والزوار الفرصة للاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل ابتداءً من التأمل وصفاء الروح، ووصولاً إلى التجارب الإبداعية والمشاركة في الأنشطة اليومية.

أمسيات مبهجة تجسّد الغنى الثقافي للدولة

وتشمل هذه التجارب الجوانب الثقافية والتراثية والمعاني السامية للشهر الفضيل، إلى جانب مبادرات الصحة والعافية، والوجهات التجارية، لتجسد الأجواء الرمضانية التي تعيشها دبي اليوم، من خلال تجمعات العائلة والأصدقاء، والخير والعطاء، والأنشطة المجتمعية والثقافية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

وتقدم مجوهرات سمرة في دبي مول، ودبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، ودبي هيلز مول، من 16 فبراير الجاري حتى 18 مارس المقبل، فعالية «تحت نفس القمر» لتجربة متكاملة داخل المتاجر ترتكز على مفاهيم الضيافة والمهارة الحرفية والرموز الثقافية.

ويمكن للزوار في مختلف المواقع المشاركة والتفاعل مع واجهات عرض منسقة وتجارب تفاعلية ولمسات ضيافة تقليدية، تشمل تقديم التمر والقهوة العربية مجاناً. وتعكس هذه الفعالية القيم المشتركة، قيم الكرم والتآلف، من خلال توظيف بيئات البيع بالتجزئة المعاصرة.

والجمهور في دبي على موعد مع برنامج رمضاني متنوع يستضيفه مركز مرسيدس-بنز في حي دبي للتصميم، من 18 فبراير حتى 18 مارس، يوفر مجموعة من التجارب الثقافية والمجتمعية وأنشطة أسلوب الحياة العصرية، في مختلف أنحاء الموقع طوال شهر رمضان المبارك.

ويجمع البرنامج بين التصاميم الفنية المميزة، واللحظات التأملية، والأنشطة المسائية التي تتيح للزوار المشاركة في أجواء الشهر الفضيل بلمسات عصرية.

أجواء مجتمعية متميزة في دبي خلال الشهر الفضيل

وتقدم وجهة «روفلاين» من مركز دبي المالي العالمي حتى 31 مارس المقبل، تجارب على السطح بمشاركة علامات تجارية لمطاعم ومأكولات نشأت في السوق المحلي طوال شهر رمضان الكريم، وتحتضن التجربة أيضاً مجلس كيوريتد بلاي ليست، وهو برنامج رمضاني يمتد لثلاثة أسابيع.

ويقام برنامج «هواوي هيلث – امشِ مع القمر» من 18 فبراير حتى 19 مارس، بالتعاون مع هواوي هيلث، ويجمع متابعة الصحة رقمياً مع تحديات رياضية مستوحاة من الشهر الفضيل. ويشجع المشاركين على المواظبة على ممارسة المشي مساء، ويجمع الصحة البدنية مع لحظات التأمل والأنشطة المشتركة على مدى الشهر الفضيل.

من جهة أخرى، يعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان هذا العام بنسخته الرابعة بين 19 فبراير الجاري و18 مارس المقبل، ليضفي أجواء مميزة على منطقة الشيخ حمدان كولوني طوال الشهر الكريم. ويقام المهرجان في إطار برنامج «رمضان في دبي»، الذي يعد جزءاً من موسم «الوُلفة».

موفراً مساحات للتأمل والتواصل ومشاركة أجواء الشهر الفضيل، من خلال تجارب تناول الطعام والأنشطة الثقافية والمجتمعية المتنوعة، بما يعكس القيم التي تشكل جوهر رمضان الكريم.

وأصبح المهرجان محطة بارزة ضمن الفعاليات الرمضانية في دبي، حيث يمنح السكان والزوار مساحة دافئة وشاملة تتيح لهم اللقاء والتواصل بعد الإفطار، من خلال تناول الطعام معاً ومشاركة التجارب الثقافية ولحظات التواصل.

ويستقبل المهرجان زواره يومياً منذ الإفطار وحتى الساعة 2:00 صباحاً على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بالديكورات وعروض المطاعم من 19 إلى 28 فبراير الجاري، يليها برنامج ترفيهي متكامل مع أكشاك المأكولات والفعاليات المميزة من 1 حتى 18 مارس المقبل، ما يدفع الزوار للعودة مجدداً خلال الشهر الفضيل للاستمتاع بالأجواء العائلية والهادئة.

ويجسّد مهرجان شارع المأكولات في رمضان رؤية موسم «الوُلفة» في تقديم العادات الثقافية الإماراتية بلمسة معاصرة وشاملة، بما يعكس الغنى الثقافي في دبي ويحافظ على التقاليد والقيم الإماراتية الأصيلة.

ويشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 100 مطعم، تقدم باقة مختارة من المأكولات من جنوب الهند وآسيا والمستوحاة من مشهد الطهو الغني في دبي.

وتقام الفعالية في فليفر لين وكوليناري كروس رودز في حديقة الكرامة، ويربط بينهما مسار «فود تريل»، بما يدفع الزوار لاستكشاف الحي من خلال تجارب الطعام والأنشطة المشتركة.

ويوفر المهرجان دخولاً مجانياً، إلى جانب وجبات تبدأ أسعارها من 5 دراهم، بما ينسجم مع القيم الإسلامية القائمة على الكرم واليسر، ويضمن أجواء ممتعة ومتاحة للجميع.

كما تسهم الأطعمة الشعبية في تشجيع الزوار على المشاركة والاستمتاع بتنوع النكهات، ضمن أجواء دافئة تتسم بحسن الضيافة وروح المجتمع، بعيداً عن الطابع التجاري، تأكيداً على مكانة مشاركة الطعام والعطاء في تفاصيل التجربة الرمضانية اليومية.

وابتداء من 1 مارس، يقدم المهرجان برنامجاً غنياً من العروض الثقافية والأنشطة المجتمعية التي تضفي البهجة على أمسيات رمضان في منطقة الشيخ حمدان كولوني. وتشهد منصة العرض الرئيسية في حديقة الكرامة يومياً ست فقرات متنوعة، تشمل رواية القصص، وعروضاً للأطفال، وعزفاً حياً، في أجواء احتفالية دافئة.

وتبدأ العروض من الساعة 9:15 مساءً حتى 10:30 مساءً خلال أيام الأسبوع، وتمتد حتى الساعة 11 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع، بما يمنح العائلات وقتاً كافياً للاستراحة بعد الإفطار والاستمتاع بالأمسية معاً. كما تتوفر منافذ بيع المأكولات والمشروبات من أبرز علامات الأطعمة الشعبية في دبي، لتتيح تجربة متكاملة تجمع بين اكتشاف النكهات ومتعة العروض الحية.