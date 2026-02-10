«أمسيات رمضانية» في متحف زايد الوطني

انسجاماً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، وعلى مدار شهر رمضان المبارك، يستضيف متحف زايد الوطني، «أمسيات رمضانية»، سعياً إلى تعميق الوعي بمعاني الشهر الفضيل. يتضمن برنامج «أمسيات رمضانية» مجموعة من الفعاليات الثقافية والتجارب المتنوعة للمطاعم والمقاهي المؤقتة والدائمة.

ويستند البرنامج إلى الموروث الثقافي الإماراتي، معززاً مفاهيم الحضور والتأمل والتواصل من خلال تجارب مشتركة تجمع العائلات وأفراد المجتمع. تقام الأمسيات الرمضانية من الساعة 8:30 مساءً حتى منتصف الليل وتستمر حتى يوم 20 من شهر رمضان المبارك، حيث تُضاء مساحات متعددة في المتحف بتجارب مستوحاة من التراث، تشمل عروضاً حية.

وجلسات سرد قصصي، وعروض أفلام مختارة، إلى جانب ألعاب تقليدية، وألغاز شعرية، وورش عمل تفاعلية يقودها شباب إماراتيون. وتتضمن هذه العروض، مسرح الظلال: حين يطل القمر، ومجلس جدي، وتجارب سرد قصصي مستوحاة من المصحف الأزرق، إلى جانب أنشطة تحرّي الهلال ورصد النجوم في حديقة المسار، وغيرها من الفعاليات التي تلبي تطلعات جميع الفئات العمرية.