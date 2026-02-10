القرية العالمية في رمضان.. تجارب ثقافية وترفيهية

أعلنت القرية العالمية عن إطلاق برنامج متكامل ضمن موسمها الثلاثين الجاري احتفاء بشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال جدول فعاليات وتجارب ثقافية وترفيهية تعزز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العائلية في الدولة والمنطقة.

تستقبل القرية العالمية زوارها طوال شهر رمضان يومياً ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل، من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الثانية بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت.

ويتضمن البرنامج الرمضاني، ملتقى القرية العالمية الذي يوفر مساحة جلوس مفتوحة ومجانية مصممة على هيئة خيمة مستوحاة من تقاليد المجالس الرمضانية، ويقع الملتقى مقابل المسرح الرئيس ليشكل نقطة تجمع هادئة تتيح للزوار قضاء أوقات مشتركة خلال الإفطار والسحور والاستمتاع بالمأكولات المتنوعة من منافذ القرية إلى جانب الألعاب التقليدية المناسبة لمختلف الأعمار.

كما يشهد المسرح الرئيس برنامجاً مختاراً من العروض الرمضانية الحية التي تشمل مقطوعات موسيقية هادئة وعروضاً تراثية تعكس روح الشهر الفضيل إلى جانب برامج تفاعلية وأمسيات عائلية تسهم في إثراء التجربة الثقافية للزوار.

وتتزين أرجاء القرية العالمية بزينة رمضانية مستوحاة من الفوانيس والأهلة والإضاءات الدافئة التي تضفي طابعاً بصرياً يعكس أجواء الشهر الكريم.

وفي جانب المأكولات والتسوق، توفر القرية العالمية أكثر من 250 مطعماً ومقهى وعربة طعام تقدم نكهات من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تجربة تسوق تمتد عبر 30 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة عالمية وتضم مجموعة واسعة من المنتجات والهدايا والمستلزمات الرمضانية.

وأكدت القرية العالمية أن برنامجها الرمضاني يأتي في إطار حرصها على تقديم تجربة متكاملة تحتفي بقيم الشهر الفضيل وتجمع بين الثقافة والترفيه والتلاقي المجتمعي ضمن أجواء عائلية مميزة في دبي.