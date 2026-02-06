الأوركسترا الوطنية للإمارات تختتم سلسلة حفلات «البداية»

اختتمت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الجولة الوطنية الناجحة لسلسلة حفلاتها الافتتاحية بعنوان «البداية» والتي استقطبت أكثر من 3500 مشاهد، وحققت تفاعلاً إيجابياً واسعاً في مختلف أنحاء الدولة.

استهلت الأوركسترا الوطنية للدولة سلسلة حفلات «البداية» بعرض افتتاحي في أبوظبي، لتقدم صوتها المميز بعد ذلك في مختلف أنحاء الدولة، حيث تم إحياء أمسيات موسيقية في كل من العين ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة.

وحظيت سلسلة حفلات «البداية» بتفاعل جماهيري واسع، فيما عبّرت هذه الأمسيات الموسيقية عن رسالة الأوركسترا الوطنية، والتي تتمثل في إتاحة الموسيقى الأوركسترالية أمام الجمهور في مختلف أنحاء الدولة، وتقديم حوار فني متناغم يمزج التقاليد الموسيقية العربية والغربية، وتوفير تجارب تقوم على التواصل الثقافي المشترك في مختلف إمارات الدولة.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «إن سلسلة حفلات «البداية» شكلت محطة مهمة كونها المرة الأولى التي تقدم فيها الأوركسترا الوطنية عروضها أمام الجمهور في مختلف أنحاء الدولة، والتي حظيت بإشادة واسعة مما ترك أثراً إيجابياً».

وقال أمين قويدر، المدير الفني وقائد الأوركسترا الوطنية للدولة: «إن سلسلة عروض البداية مثلت تجربة استثنائية، وذلك من خلال ظهور التأثير العميق الذي تركته الموسيقى في تركيز الجمهور على العزف أثناء الحفلات وتفاعله مع الألحان».