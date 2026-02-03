«الصغار مع الرحالة».. تجارب ملهمة



تتيح القرية العالمية للعائلات والضيوف والمغامرين الصغار، فرصة استكشاف روائع «مهرجان الصغار مع الرحالة» في القرية العالمية قبل إسدال الستار على فعالياته 15 فبراير الجاري.

ويمكن للمغامرين الصغار لقاء شخصياتهم المحببة والاستمتاع بأنشطة الرسم على الوجه والألعاب التفاعلية المتنوعة، بداية من لعبة السلم والثعبان العملاقة ولعبة سفينة القراصنة العملاقة، ولعبة أربعة على التوالي الضخمة ولعبة «ستاك إم» العملاقة، فضلاً عن العديد من المفاجآت المرحة التي تتيح للجميع أوقاتاً حافلةً بالمرح والتسلية.



وتعد كافة هذه التجارب التي تنعقد يومياً بدايةً من الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، مشمولةً في تذكرة دخول القرية العالمية، وذلك في منطقة مخصصة بالقرب من مسرح الصغار.