سمكة نادرة تظهر على شاطئ كاليفورنيا وتثير دهشة العلماء

جرف البحر مؤخرًا مخلوقًا بحريًا نادرًا إلى شاطئ جراندفيو في إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا.

رصدت أليسون لافيريير، طالبة الدكتوراه في معهد سكريبس لعلوم المحيطات، السمكة النادرة أثناء سيرها على الشاطئ.

وفي البداية، أخطأت لافيريير معتقدة أن السمكة ذات الشكل الطويل حطام، لكنها سرعان ما تعرفت عليها باعتبارها سمكة مجدافية - وهي نوع نادر.

كتب معهد سكريبس لعلوم المحيطات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "في الأسبوع الماضي، جرف البحر سمكة مجدافية أخرى إلى شاطئ جراندفيو في إنسينيتاس واكتشفتها أليسون لافيريير، طالبة الدكتوراه في علم المحيطات في معهد سكريبس. هذا المخلوق الرائع أصغر قليلاً من المخلوق الذي تم انتشاله في لا جولا في أغسطس هذا العام، ويبلغ طوله حوالي 9 إلى 10 أقدام".

واتصل بن فرابل، مدير مجموعة الفقاريات البحرية في معهد سكريبس لعلوم المحيطات، بفريق خدمة مصايد الأسماك التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لاستعادة السمكة النادرة ونقلها إلى مركز علوم مصايد الأسماك في الجنوب الغربي.

وقال بن فرابل "لقد أخذنا عينات وقمنا بتجميد العينة في انتظار مزيد من الدراسة والحفظ النهائي في مجموعة الفقاريات البحرية".

وعن سمكة المجداف الثانية التي جرفتها الأمواج إلى شواطئ كاليفورنيا هذا العام، قال فرابل إن هذا الحدث قد يكون مرتبطًا بتغير ظروف المحيط وزيادة وجود هذه الأنواع في المنطقة.

وأضاف: "اقترح العديد من الباحثين أن هذا هو السبب وراء جنوح الأسماك في المياه العميقة على الشواطئ. وفي بعض الأحيان قد يكون مرتبطًا بتحولات أوسع نطاقًا مثل دورة النينيو والنينيا، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا. كان هناك النينيو الضعيف في وقت سابق من هذا العام. تزامن هذا الانجراف مع المد الأحمر الأخير ورياح سانتا آنا الأسبوع الماضي، لكن العديد من المتغيرات يمكن أن تؤدي إلى هذا الجنوح".

تتميز سمكة المجداف بجسمها الطويل الشبيه بالثعبان البحري وزعانفها الظهرية الحمراء الزاهية وفمها المفتوح، وهي من مخلوقات أعماق البحار التي استحوذت على خيال العلماء والناس على حد سواء.

يذكر أن عمليات الصيد بجانب صناعة المأكولات البحرية في الولايات المتحدة حققت عائدات بلغت نحو 5.6 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، وفي نفس العام، تم اصطياد ما يقرب من 8.34 مليارات رطل من الأسماك أي ما يعادل 4,170,000 طن، وشملت الأنواع المحلية الرئيسية سمك البولوك والمينهادن والسلمون والنازلي والأسماك المفلطحة.