دبي في فبراير.. فضاءات يلونها الإبداع والجمال والفرح والتميز

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والإبداعية والأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تحتفل باقتراب شهر رمضان المبارك. إذ تستضيفها دبي خلال شهر فبراير 2026.

وتقدم هذه الفعاليات لسكان وزوار المدينة، فرصة مثالية للاستمتاع بأوقات مميزة تلبي جميع الأذواق، إذ يستعد عازف البيانو العالمي الشهير مكسيم ميرفيكا لتقديم أمسية موسيقية فريدة في دبي، تتضمن باقة من أجمل أعماله.

في 1 فبراير في مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي. ويتميز ميرفيكا بأسلوبه الفني الذي يجمع بين اللمسات الكلاسيكية والموسيقى المعاصرة، إضافةً إلى حضوره الحيوي على المسرح وعروضه المترافقة مع مؤثرات صوتية مبهرة.

ومن المرتقب أن يعزف المبدع الكرواتي مجموعةً من أبرز أعماله الفريدة، إلى جانب مقطوعات جديدة وتصورات مبتكرة لروائع الموسيقى الكلاسيكية.

كما يفتتح المغني ونجم الراب والمنتج الموسيقي الهندي يو يو هوني سينغ جولته العالمية بعنوان «قصتي» في دبي، في 6 فبراير في كوكا كولا أرينا، حيث يقدم الفنان أمسية أسطورية غنية بالألحان النابضة والإنتاجات الموسيقية المبتكرة التي تمزج بين الموسيقى البنجابية وثقافة الهيب هوب والإيقاعات البوليوودية.

ويعود الموسيقار السوري إياد الريماوي إلى دبي من جديد ليأخذ الجمهور في رحلة موسيقية تستحضر النغمات القادمة من شوارع دمشق العتيقة. في 6 فبراير 2026، على مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي. ويقدم الريماوي، الذي يعد من أبرز الملحنين الموهوبين في العالم العربي المعاصر، باقةً من أشهر أعماله، بما في ذلك «حكايات من دمشق» و«الصمت في سوريا».

كما يقدم مهرجان ذكرى ميلاد بوب مارلي، في شاطئ باراستي ضمن منتجع ومنتزه الألعاب المائية لو مريديان شاطئ الميناء السياحي، في تاريخ 7 فبراير، أمسيةً تحتفل بذكرى ولادة أسطورة الإيقاع وموسيقى الريغي. ويقود الحفل أليكس مارلي، ابن عم النجم الأيقوني.

ويستضيف مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي، في السابع من فبراير، أيضاً، مسرحية «طربوش جدي معلق»، التي تروي قصص المجتمع اللبناني منذ ثمانينات القرن الماضي إلى اللحظة الحالية، حيث يقدم العمل سرديةً فنيةً تناقش مفاهيم الحب والأحلام والوطنية.

وتقدم الممثلة التركية والرسامة زرين تكيندور عملاً مسرحياً بعنوان توز (ويعني غبار)، في 8 فبراير، على مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي.

وفي بلا بلا دبي ذا بييتش، جميرا بيتش ريزيندسز، يقام في 8 فبراير حفل موسيقي لفرقة بوينا فيستا أول ستارز، إذ يقدم الموسيقيان الكوبيان بارباريتو توريس وديميتريو مونيز حفلاً فنياً ضمن جولتهما بعنوان «ليلة واحدة في هافانا».

ويقام مهرجان مذاق دبي، في 6 ـ 8 فبراير 2026، على مدرج مدينة دبي للإعلام على مدار 3 أيام، ليتيح للزوار تجارب مميزة تقدمها أفضل المطاعم في دبي. وإضافة إلى ذلك تضم الفعالية العديد من تجارب الترفيه العائلية والموسيقى الحية.

ويستضيف مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي، في 15 فبراير، العرض الراقص «نينا»، الذي يسجل أول حضور له في دبي، ليمنح عشاق المسرح الموسيقي الراقص تحفةً فنيةً لطالما أبهرت الجمهور على امتداد أوروبا. ويجمع هذا العمل بين الحبكة البوليسية المشوقة، والعروض السمعية والبصرية المذهلة، والأزياء المبهرة.

وتحتضن دبي أوبرا في اليوم نفسه، حفل المايسترو الصغير: أمسية موسيقية عائلية تحتفل بعيد الحب، إذ تقدم فرقة بالداكين حفلاً مميزاً يضم أشهر الإبداعات الكلاسيكية لأساطير الفن، مثل موزارت وديبوسي وتشايكوفسكي. ويكشف هذا الحفل، الذي يندرج ضمن سلسلة عروض المايسترو الصغير، عن سرديات بصرية تنتصر للموسيقى والرقص.

كما تستضيف، أيضاً حفل أوتار وأحلام: تشايكوفسكي ورخمانينوف، ويستعيد هذا الحفل، الذي يندرج ضمن سلسلة عروض «أوتار وأحلام، أمسيات الأحد المتميزة»، أبرز الأيقونات الموسيقية لبيتر إليتش تشايكوفسكي وسيرغي رخمانينوف، إذ تقدم فرقة بالداكين توليفةً رائعةً من أعمال هذا الثنائي المميز، إلى جانب المقطوعات الموسيقية المصاحبة للباليه من أعمال تشايكوفسكي الشهيرة، مثل «بحيرة البجع» و«كسارة البندق».

وتتميز فعاليات رمضان في دبي، بدءاً من 19 فبراير وإلى 19 مارس 2026، ضمن مختلف أنحاء الإمارة بأجوائها المميزة ومعانيه المليئة بالرحمة والعطاء والترابط الأسري والمجتمعي.

وتستقبل دبي الشهر الفضيل ببرامج رائعة، مع تعديل ساعات العمل لتناسب الصائمين، لتضج الإمارة بالحياة بعد المغرب وتناول وجبة الإفطار.

ويمكن الاستمتاع بالضيافة الإماراتية الأصيلة من خلال تشكيلة واسعة من تجارب الإفطار والسحور، إضافة إلى عروض التسوق الموسمية، والعديد من التجارب الثقافية التقليدية، وغيرها الكثير.

وأما مهرجان شارع المأكولات في رمضان، فينطلق في 19 فبراير ـ 18 مارس 2026، بالكرامة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة رمضانية مميزة لتناول أشهى المأكولات لدى أكثر من 70 مطعماً من الأشهر في دبي، بما يشمل أطباق الكباب والتشات والأبام، إلى جانب تشكيلة متنوعة من الحلويات اللذيذة.

ويحتفي المهرجان بتجارب المأكولات وفنون الطهي في دبي، ويستقبل ضيوفه من موعد الإفطار حتى وقت متأخر من الليل، ويقدم لهم برنامجاً حافلاً بتجارب الترفيه والموسيقى الحية.

ويعود جيمي كار، نجم الكوميديا الارتجالية البريطاني، إلى دبي، في أمسية بدبي أوبرا، في 21 فبراير، ليقدم عرضه الفكاهي الشهير «لافس فاني».

ويتميز كار بإحساسه الساخر وسرعة بديهته، ويصف أسلوبه الجريء في الفكاهة بأنه مثل المغناطيس، يجذب الناس أو ينفرهم. تشكل هذه الأمسية فرصة لقضاء أوقات مليئة بالضحك والمتعة مع أحد ألمع عباقرة الكوميديا في المملكة المتحدة.

واعتباراً من 28 فبراير، يعود ممشى رمضان الليلي، في واحة السيليكون، بنسخته الثانية، ليتيح للمشاركين المشي والتنزه ضمن مسار يمتد لمسافة 3 كيلومترات أو 5 كيلومترات.

كما ستكون أبواب القرية الرمضانية في ساحة فعالية «لايف آت ذا ليك» المفتوحة لتمنح الحضور فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من المشروبات المنعشة، وتجارب اللياقة البدنية، والأنشطة المناسبة للعائلات.

كذلك يُقام موسم الوصل في ساحة الوصل، مدينة إكسبو دبي، حتى 2 مايو، ذلك تحت شعار «لكل مناسبة احتفال»، ويضم مجموعة من المهرجانات الثقافية، والأنشطة العائلية، والتجارب المجتمعية. ويستمر البرنامج لمدة 6 أشهر، ويضم باقة من الفعاليات المرتقبة مثل «حي رمضان» التي تنطلق يوم 17 فبراير.