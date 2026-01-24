شرطة دبي تشارك في مهرجان سكة للفنون والتصميم

تشارك شرطة دبي في الدورة الـ14 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي، من 23 يناير حتى 1 فبراير المقبل، في حي الشندغة التاريخي.وتأتي المشاركة في إطار تعزيز حضورها المجتمعي والثقافي، ودعم الفنون والإبداع، بما يواكب توجهاتها في التفاعل مع المجتمع وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية والانتماء.

دور ومسؤوليةوقال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في المهرجان تنطلق من إيمانها بأهمية الدور الثقافي والإبداعي في بناء جسور التواصل مع المجتمع.

مؤكداً أن هذا الحضور المؤسسي في المحافل الفنية والثقافية يترجم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في دعم الفنون كأداة للتوعية المجتمعية والتعبير الحضاري.وأوضح أن المبادرات المقدمة ضمن المشاركة تهدف إلى إبراز الوجه الإنساني والحضاري للشرطة، وتعكس نهجاً يجمع بين الأمن والإبداع.